Глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю подписания и успешной реализации соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, сообщает 1News.Az.

В документе отмечается, что соглашение выдержано в рамках международно-признанных правовых норм и соответствует ранее принятым резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Как религиозный деятель, я ценю, прежде всего, факт завершения военных действий, установление перемирия и прекращение кровопролития, а также создание условий для возвращения беженцев на ранее оккупированные территории», – подчеркнул также муфтий Гайнутдин.

По его словам, это «должно стать прочным фундаментом для принципиального и неоспоримого решения будущего Нагорно-Карабахского региона, обеспечив устойчивое развитие Нагорного Карабаха, безопасность и права его жителей».

«С большой радостью отмечаю, что Азербайджан и весь азербайджанский народ под Вашим мудрым руководством успешно прошел это великое испытание. Государственная власть республики с честью исполнила возложенные на нее обязательства перед своим народом и всем международным сообществом. Естественной, оправданной исторически и морально я считаю и решающую роль Российской Федерации и лично Президента Владимира Путина в урегулировании конфликта путем мирного решения», – добавил глава Совета муфтиев РФ.

Кроме того, он отметил, что с большим удовлетворением присоединяется к радости своих «азербайджанских братьев в исламе в связи с возвращением памятников истории и культуры, среди которых немало древних мест коленопреклонения пред Всевышним Аллахом». «Уверен, что все они будут восстановлены и будут служить общему великому делу, – говорится в письме Равиля Гайнутдина.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям договоренностей, Армения обязалась вернуть Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, Баку остается на занятых позициях, а Москва и Анкара создают совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.