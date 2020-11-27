«Мочил» журналистов и судился с Путиным

В начале этого года тогда еще глава республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что «надо мочить» журналистов, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком».

По мнению Игнатьева, некоторые журналисты, несмотря на то, что они родились в России, рассказывают о хорошей жизни в западных странах. Из-за этого, говорил чиновник, «мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем».

Заявление Игнатьева вызвало большую критику со стороны российских журналистов и усилило внимание к скандальному губернатору.

Затем Михаил Игнатьев оказался в центре еще одного большого скандала. Во время вручения ключей от новых пожарных машин службе МЧС чиновник заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ними. Видео с этим инцидентом облетело российские соцсети.

Пресс-служба Игнатьева объяснила этот инцидент тем, что якобы губернатор и получивший ключи от машины сотрудник знакомы друг с другом. «Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом улыбались», – рассказала пресс-служба чиновника агентству «Интерфакс».

Но с рук тогдашнему чиновнику это не сошло. Сначала его исключили из партии «Единая Россия», а затем президент России Владимир Путин снял Игнатьева с должности губернатора области.

Через несколько месяцев экс-руководитель подал в суд на президента России из-за своего увольнения. Рассмотрение дела должно было начаться 30 июня. Однако до этого дня Михаил Игнатьев не дожил. По официальной версии, он умер от осложнений коронавирусной инфекции.

«Государство не просило рожать»

В конце 2018 года на вопрос о финансировании молодежных проектов глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ответила: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Сначала чиновницу временно отстранили от должности. После нападок в интернете она извинилась перед жителями области и сказала, что не заслужила такой жесткой критики в сети.

Но увольняться с должности Глацких не собиралась, потому что сделать это «ей не позволяет совесть». Однако через полтора месяца после скандального заявления чиновница все-таки ушла в отставку.

Глацких – известная в России художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года.В своем расследовании Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» писал, что семья Глацких зарабатывает на госконтрактах, и в них есть признаки картельного сговора.

«Вся эта бичевня»

Летом 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли десятки человек, тысячи пострадали. Стихия разрушила тысячи домов. На место трагедии приехал президент России Владимир Путин, который координировал помощь оставшимся без жилья людям.

В августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой глава пресс-службы губернатора области Ирина Алашкевич рассказывает о встрече Путина с местным населением: «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном – и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», – говорится в записи.

В начале сентября президент России снова приехал в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Во время общения с местными жителями Владимир Путин сказал, что если чиновница действительно оскорбила людей, то она «непорядочный человек, она этого заслуживает». Глава государства выразил надежду, что губернатор области примет соответствующее решение.

Позже чиновница уволилась с должности руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области.

«Макарошки стоят одинаково»

В 2018 году разгорелся скандал после заявления бывшего министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Она спорила с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко и утверждала, что прибавки в 288 рублей к прожиточному минимуму для пенсионеров будет достаточно для комфортной жизни. По мнению Соколовой, «для минимальных физиологических потребностей» человеку хватит 3,5 тыс рублей. «Если использовать наши сезонные овощи и фрукты. Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево», – сказала чиновница.

Заявление «слуги народа» раскритиковал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, по мнению которого, министр не может относиться с таким пренебрежением к важным темам. Также он сообщил, что принял решение уволить Наталью Соколову. Несмотря на это, законопроект чиновницы о прибавке 288 рублей был одобрен.

Споривший с бывшим министром депутат Николай Бондаренко решил провести эксперимент, в рамках которого он решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. По словам народного избранника, только за первые три недели он похудел на шесть килограммов. «Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», – сказал Николай Бондаренко комментируя итоги своего эксперимента.

«Смешное жилье»

В 2016 году тогдашний вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посмеялся над владельцами квартир площадью в 20 квадратных метров. Это произошло в Казани, где чиновнику показали дома, которые строили в рамках программы переселения граждан из ветхого жилья.

«Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, на рынке есть ниша такого жилья», – сказал журналистам Игорь Шувалов.

Соцсети сразу же отреагировали на скандальные слова чиновника.

Ну что, как поплавали?

В 2016-м году группа школьников из республики Карелия отправилась в путешествие на лодках по Сямозеру. Во время похода начался шторм, в результате чего перевернулись две лодки. 14 детей погибли. Тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов во время визита к выжившим задал одной из девочек вопрос: «Ну что, как поплавали?».

После этого инцидента на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить Астахова. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении чиновника с должности. Российские СМИ писали, что у Кремля также были претензии к Астахову из-за возможного конфликта интересов, связанного с сыном омбудсмена. По данным журналистов, в 2014 году Антон Астахов купил около 10% акций Регионального банка развития. А в том же году детский омбудсмен заявил, что открыл в этом банке счет для сбора пожертвований детям.

«Копать огороды для детей»

В 2018 году глава министерства социальной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала матерям заводить огороды для содержания детей.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» – написала чиновница в твиттере.

После критики в сети чиновница извинилась за свое высказывание и сказала, что ее слова были «выхвачены из общего контекста и растиражированы».

«Денег нет, но вы держитесь»

Пожалуй, самыми популярными и скандальными в России стали слова бывшего премьера-министра Дмитрия Медведева. В 2016 году во время визита в Крым местная пенсионерка пожаловалась главе правительства на маленькую пенсию.

«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья», – сказал бывший премьер-министр России.

Правда, дословно фразу «денег нет, но вы держитесь» Медведев не говорил, это следует из контекста. Однако пользователи соцсетей за основу многочисленных мемов в сети взяли именно ее.