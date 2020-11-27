В Стамбуле 1 и 2 декабря пройдет четвертый международный форум TRT World. В этом году в мероприятии, которое состоится в онлайн-формате, принимают участие сотни известных политиков, ученых, экспертов и журналистов.

Темой четвертого форума станет «Развитие человечества после COVID-19 и меняющаяся динамика».

Генеральный директор телерадиокомпании TRT Ибрагим Эрен отметил, что на предстоящем форуме будут также обсуждаться такие темы, как роль СМИ в период пандемии, тенденции устранения глобальных проблем в сфере здравоохранения, будущее бизнеса и сферы образования, а также гуманитарная помощь.

«С первых дней проекта мы стремились создать новую международную дискуссионную площадку, предлагающую разработку путей выхода из кризисных ситуаций с акцентом на права человека. За последние три года нам удалось достичь поставленной задачи. Причем результаты намного превзошли наши ожидания», – сказал Эрен.

Он добавил, что подготовка к форуму продолжалась в течение года. «На дискуссионной платформе TRT соберутся около 200 представителей различных структур из разных стран мира. TRT гордится тем, что организовывает столь масштабное мероприятие в медиа-секторе, имеющее очень серьезный мировой резонанс», – констатировал гендиректор TRT.

В рамках форума будет организовано свыше 20 тематических сессий. Заявки на участие в форуме TRT World Forum-2020 можно подать на сайте: www.trtworldforum.com.