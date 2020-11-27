ТУРЦИЯ
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Турецкий мастер делает золотые и серебряные защитные маски
Сабри Демирджи решил взяться за изготовление масок после того, как узнал, что серебро обладает антибактериальными свойствами
Турецкий мастер делает золотые и серебряные защитные маски
Фото: Haberler.Com / Others
27 ноября 2020 г.

В Турции начали изготавливать маски из золотых и серебряных нитей.

Маска из нитей 18-каратного золота, произведенная торговцем серебра Сабри Демирджи из Стамбула, стоит 20 тысяч турецких лир (порядка 2,5 тысяч долларов), а маску из серебряных нитей 999 пробы можно купить за 1 500 лир (190 долларов).

Демирджи решил изготовить серебряную маску после того, как ученые обнаружили, что этот метал обладает антибактериальными свойствами. Тогда он уже2,5 месяца сидел на карантине у себя дома.

«Мы произвели первую в мире маску из серебряных нитей 999-й пробы. Она не содержит какого-либо никелевого или медного покрытия. В отличие от обычной маски она совсем не пропускает микробы или бактерии», – говорит он.

По его словам, серебряная маска весит 20 граммов, на верхней и нижней сторонах имеется прокладка из обшитой шелком губки, которая обеспечивает комфорт лицу, а также не создает проблем с дыханием.

Изделия мастера многоразовые. «Поскольку серебро мягкое, оно не портится. Маску из серебра можно повторно использовать после обработки мягкой влажной тканью и высушивания. Когда пандемия закончится, эти маски можно будет обменять на деньги или оставить на память», – рассказал он.

Вес золотых масок, по словам Сабри Демирджи, 25 граммов. Цена на них коррелирует с изменениями стоимости драгоценного металла.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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