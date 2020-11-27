Врачи ЦРБ города Сысерть в Свердловской области, которым сократили зарплату в три раза, сами на это согласились, заявили в пресс-службе медучреждения. Об этом пишет издание URA.RU.

«Все сотрудники, готовые временно работать в инфекционном госпитале, были согласны на такие условия труда и подписали соответствующие документы. Всех уведомили, что при временном переводе работника на другую работу у того же работодателя сохранения средней заработной платы не будет», – отметили в пресс-службе сысертской райбольницы.

Сами медики с этим не согласны и уже написали коллективное обращение в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее медперсонал из Сысертской районной больницы заявил о снижении зарплаты с 70 до 20 тысяч рублей после перепрофилирования госпиталя под лечение больных COVID-19. Медики узнали об этом не сразу – для допуска к работе от них потребовали подписать дополнительные соглашения к трудовому договору. Они поставили свои подписи, не читая документ.

«Без подписания документа работать не допускали. Поэтому многие подписали его на автомате», – рассказал источник из ЦРБ.

После получения октябрьской зарплаты врачи были удивлены ее существенным сокращением. Как выяснилось, в тексте допсоглашения указывалось, что зарплату врачам снизят в 3 раза.

Помимо прочего, руководство больницы объяснило свои действия тем, что, кроме зарплаты, врачи получают еще и «коронавирусные» надбавки, поэтому им полный оклад не нужен. Но, как утверждают сами медики, надбавки также к ним приходят с опозданием.

Кроме этого, они рассказали, что их вынуждают оказывать помощь пациентам в том порядке, который установит руководство медучреждения, а вовсе не исходя из состояния больных. При этом их заставляют использовать при лечении «блатных» самые дорогие лекарства («Коронавир») и предоставлять лучшие условия размещения.

«Руководство через чаты WhatsАpp назначает дорогие препараты избранным пациентам, также требует принудительные ежедневные отчеты по избранным людям», – признался один из врачей.

Виновным в сложившейся ситуации сотрудники сысертской больницы считают назначенного недавно 28-летнего заместителя главного врача. «Ему 28 лет, он всего год назад окончил ординатуру, – рассказали сотрудники больницы. - Опыта у такого человека нет совсем, и очень странно, что он сразу занял такую высокую позицию».

URA.RU пыталось поговорить с главой областного минздрава и пресс-секретарем ведомства, однако связаться с ними не удалось. Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских давать объяснения по этой теме также отказался. Как утверждает издание, не получилось взять оперативный комментарий и в Следственном комитете.