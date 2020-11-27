В начале ноября власти Дании – крупнейшего в мире поставщика меха норки – объявили о решении убить всех норок на зверофермах страны после того, как в 288 из 1139 хозяйств у животных был обнаружен новый штамм вируса SARS-CoV-2 и им заразились 12 человек.

Позднее власти признали, что могли требовать от заводчиков убить норок только на зараженных фермах. Чтобы это исправить, правительство внесло в парламент законопроект, разрешающий уничтожение всей популяции норок. Но массовое убийство животных и правовые ошибки вызвали политический скандал, в результате которого ушел в отставку министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что решение уничтожить норок было обоснованным, но в процессе его реализации власти допустили ошибки. Она также извинилась перед заводчиками, многие из которых вынуждены были закрыть свои фермы, – сообщаетMeduza.

На сегодняшний день в стране уничтожено 10 млн норок из 17 млн общего количества зверьков, которые были захоронены в 15 общих могил. На месте одного из таких захоронений – военном полигоне возле города Хольстебро на западе полуострова Ютландия через несколько дней после захороненя над поверхностью земли появились тысячи тушек.

Представитель датской полиции Томас Кристенсен объяснил, что при разложении тушек образовались газы, которые и вытолкнули их из-под земли. По словам Кристенсена, норок захоронили в легкой песчаной почве на глубине одного метра. После того, как тушки стали подниматься на поверхность, их накрыли дополнительным слоем земли.

Территорию полигона охраняют, а в ближайшее время обнесут забором, заверил Кристенсен. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании тоже назвало проблему временной. Но при этом ведомство обратило внимание, что захоронение расположено слишком близко к озеру и может стать причиной загрязнения воды. Власти обещают оценить размер угрозы и решить эту проблему как можно скорее.

Объяснения полиции не помешали датчанам трактовать появление мертвых норок над землей местью за свое убийство. Один из пользователей твиттера назвал 2020-й годом «смертоносных норок-зомби», еще один призвал людей «бежать, потому что норки идут за вами».

Парламент Дании ввел мораторий на разведение норок до 2022 года, но переговоры о компенсациях фермерам ведутся до сих пор. Под угрозой оказались около 6 тысяч рабочих мест. Случаи заболевания обнаруживались во Франции, Испании, Швеции, Италии, США, Греции, Польше и Нидерландах (в Нидерландах разведение норки тоже запретили до марта 2021 года).