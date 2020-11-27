ПОЛИТИКА
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Почему президент России не боится COVID-19?
Федеральный ядерный центр, встреча с губернатором, доклад главы «Росатома» и возложение цветов к памятнику одного из руководителей советского атомного проекта Юлия Харитонова. Насыщенную программу визита в Саров Нижегородской области президент Путин выполнил несмотря на пандемию коронавируса и диктуемые в этой связи меры предосторожности. Президент России здоровался за руку и был везде без медицинской маски.
Почему президент России не боится COVID-19? / Others
27 ноября 2020 г.
Истории
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