27 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Ответ Максима Шевченко на обвинения российско-армянского медиамагната
Медиамагнат Арам Габрелянов обвинил известного российского журналиста и политика Максима Шевченко в том, что он куплен президентом Азербайджана Алиевым и потому стал «защитником тюркского мира». Слова крупного представителя армянского лобби в российских медиа Максим Шевченко прокомментировал TRT на русском.
Ответ Максима Шевченко на обвинения российско-армянского медиамагната / Others
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