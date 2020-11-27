ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ответ Максима Шевченко на обвинения российско-армянского медиамагната
Медиамагнат Арам Габрелянов обвинил известного российского журналиста и политика Максима Шевченко в том, что он куплен президентом Азербайджана Алиевым и потому стал «защитником тюркского мира». Слова крупного представителя армянского лобби в российских медиа Максим Шевченко прокомментировал TRT на русском.
Ответ Максима Шевченко на обвинения российско-армянского медиамагната / Others
27 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us