Ответ Максима Шевченко на обвинения российско-армянского медиамагната

Медиамагнат Арам Габрелянов обвинил известного российского журналиста и политика Максима Шевченко в том, что он куплен президентом Азербайджана Алиевым и потому стал «защитником тюркского мира». Слова крупного представителя армянского лобби в российских медиа Максим Шевченко прокомментировал TRT на русском.