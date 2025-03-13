В Москву прибыл спецпосланник США Стив Уиткофф. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков подчеркнул, что контакты с американским дипломатом будут носить закрытый характер. На следующий день ожидаются телефонные переговоры Путина и американского президента Дональда Трампа.

Контакты двух сторон были запланированы. Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на это согласится Кремль. Возможное перемирие должно стать ключевой темой обсуждения Москвы и Вашингтона.

Визит Уиткоффа происходит на фоне отступления ВСУ из Курской области. В среду Путин посетил военных в этом регионе — это произошло впервые после вторжения в него украинской армии. «Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — говорится в сводке Минобороны РФ.

При этом ВСУ уходят из российского региона практически без боя. По этой причине значительная часть инфраструктуры этих населенных пунктов осталась нетронутой.

Пока складывается ощущение, что американская сторона следует плану, который ранее опубликовали украинские СМИ. Достоверность документа не была подтверждена. Однако часть его пунктов совпадала с заявлениями самого Трампа и его спецпосланника по Украине Кита Келлога.

В плане говорилось, что до 20 апреля по всей линии фронта будет объявлено перемирие. Вместе с этим украинские военные должны быть выведены из Курской области. В завершении — обмен пленными по формуле «всех на всех». До 9 мая — подписание декларации Международной мирной конференции о завершении войны. А уже в августе в Украине должны пройти президентские выборы.

О мирном плане, возможном перемирии и отступлении ВСУ из Курской области TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком:

— Эта история началась еще в Овальном кабинете, где провалились переговоры Владимира Зеленского. Тогда Трамп выдвинул Украине ультимативное условие для начала контактов с Россией — немедленно вывести войска из Курской области. Американский президент был уверен, что в противном случае Путин не пойдет на переговоры.

Украина же планировала обменять эту территорию, например, Энергодар и Запорожскую АЭС. Все эксперты сходились во мнении, что такой обмен Киев бы удовлетворил.

Вероятно, после повторных переговоров в Джидде украинская сторона все же уступила в этом вопросе. То есть ВСУ выходит из Курской области, Украина взамен получает американские вооружения и разведданные, поставки которых были прерваны.

Теперь шаг за Россией — в Кремле должны согласиться на 30-дневное перемирие

— Курская область отдается без боя?

— Россияне сейчас говорят об успешном наступлении, но это точно был «договорняк». ВСУ спокойно могли продолжать удерживать эти территории еще несколько месяцев.

Чтобы не бежать из Курской области, принято решение постепенно ее оставлять, потихоньку эвакуировать бронетехнику, вооружения, инфраструктуру. Но какие-то бои будут вестись, поскольку военные должны прикрывать пути отхода.

Напомню, что такая же ситуация была три года назад. Тогда Украина дала свободно выйти из окружения российским войскам на правом берегу Днепра. 11 ноября 2022 года украинские солдаты освободили захваченный Россией Херсон. Этот шаг позволил сохранить инфраструктуру города.

— Согласно «плану Трампа» прекращения огня удастся добиться уже к 20 апреля. Возможно ли это?

— Скорее всего, этого плана стараются максимально придерживаться. Но понятно, что плюс-минус отклонения от него могут быть.

Договоренности между Путиным и Трампом существуют. Контакты между спецслужбами двух стран никогда и не прекращались.

Сейчас российская сторона говорит об ультиматумах, что война может перейти и в 2026 год и дальше. Но, конечно, это лишь повышение ставок перед переговорами.

— Есть ли у США рычаги давления на Кремль?

— Конечно. Трамп явно стремится избежать публичной конфронтации с Путиным. Но он вполне может выдвинуть ему свои условия в закрытом формате.

Требования могут быть следующими: если Россия отказывается от перемирия с Украиной, то США переводит ядерное оружие из Германии в Польшу, а также тысячи американских солдат в страны Прибалтики. Кроме того, Украина получит сотни Atacms, дополнительную авиацию, бомбы, ракеты и перейдет под зонтик НАТО.

Если Москва откажется и в этом случае, то дополнительно можно ввести полное эмбарго на нефть. Так что дальнейшая война России обойдется дорого.