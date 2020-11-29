Протест против полицейского насилия во Франции

Протестная суббота во Франции. Люди выступают против законопроекта "О глобальной безопасности", который они считают угрозой для свободы прессы. Один из пунктов проекта запрещает публиковать фото и видео с лицами полицейских. Протестующие опасаются, что в таком случае полицейское насилие может остаться безнаказанным. Кроме того, недовольство людей вызвал недавний инцидент, когда правоохранители жестоко избили темнокожего музыкального продюсера в его студии в Париже. #Франция #протест #Париж