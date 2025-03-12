ТУРЦИЯ
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Украина надеется на Турцию
Глава МИД назвал Анкару потенциально важным игроком в достижении «справедливого и всеобъемлющего мира»
Украина надеется на Турцию
Андрей Сибига / Reuters
12 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.

В этом контексте Сибига напомнил, что именно по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2022 году был создан «зерновой коридор» в Черном море.

Кроме того, по словам украинского министра, Турция активно участвовала в процессах освобождения военнопленных.

«Турция имеет одну из крупнейших армий на Европейском континенте. И, безусловно, в контексте будущих договоренностей по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине эта роль обязательно будет», – сказал он.

Заявление главы украинского МИД прозвучало на фоне заявлений турецких официальных лиц о готовности внести посильный вклад в достижение мира в Украине. Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что Анкара готова рассмотреть участие в миротворческой миссии в Украине при необходимости.

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