Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценил действия президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран Евросоюза.

«Я действительно рад, что президент Трамп берет на себя эту руководящую роль», — сказал глава НАТО. По его словам, действия администрации США помогают «вырвать ситуацию из тупика», в котором оказался конфликт между Россией и Украиной.

Рютте подчеркнул, что американская сторона тесно координирует действия с европейскими союзниками и Киевом. Он назвал это «очень позитивным» фактором, позволяющим постепенно выстраивать дипломатический процесс.

Генсек НАТО также приветствовал сам факт начала прямого диалога между США и Россией.

«Открытие каналов для общения — это позитивный момент. Конечно, мы все надеемся на быстрые результаты, но конфликт слишком сложный, чтобы ожидать мгновенных решений. Все должно идти шаг за шагом», — отметил он.

По словам Рютте, важно, чтобы США продолжали консультации как с европейскими странами, так и с Украиной. Он также призвал «быть благодарными» Вашингтону за проявленную инициативу.

Комментируя итоги переговоров Трампа с Путиным, Рютте заявил, что это «хороший знак» и напомнил, что сразу после разговора президент США связался с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководством Еврокомиссии.

«И давайте продолжим оттуда», — резюмировал он.

Ранее Трамп сообщил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня. При этом он отказался от введения новых санкций против России, пояснив это наличием «шанса» на дипломатический прогресс.

Как писала Financial Times, некоторые европейские лидеры, с которыми Трамп провел разговоры после общения с Путиным, были «неприятно удивлены» его трактовкой результатов.