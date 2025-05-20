ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Генсек НАТО поддержал Трампа после его разговора с Путиным
Марк Рютте заявил, что приветствует активную роль Дональда Трампа в попытках найти решение по Украине и восстановить дипломатические каналы с Россией
Генсек НАТО поддержал Трампа после его разговора с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / Reuters
17 часов назад

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценил действия президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран Евросоюза.

«Я действительно рад, что президент Трамп берет на себя эту руководящую роль», — сказал глава НАТО. По его словам, действия администрации США помогают «вырвать ситуацию из тупика», в котором оказался конфликт между Россией и Украиной.

Рютте подчеркнул, что американская сторона тесно координирует действия с европейскими союзниками и Киевом. Он назвал это «очень позитивным» фактором, позволяющим постепенно выстраивать дипломатический процесс.

Генсек НАТО также приветствовал сам факт начала прямого диалога между США и Россией.

«Открытие каналов для общения — это позитивный момент. Конечно, мы все надеемся на быстрые результаты, но конфликт слишком сложный, чтобы ожидать мгновенных решений. Все должно идти шаг за шагом», — отметил он.

По словам Рютте, важно, чтобы США продолжали консультации как с европейскими странами, так и с Украиной. Он также призвал «быть благодарными» Вашингтону за проявленную инициативу.

Комментируя итоги переговоров Трампа с Путиным, Рютте заявил, что это «хороший знак» и напомнил, что сразу после разговора президент США связался с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководством Еврокомиссии.

«И давайте продолжим оттуда», — резюмировал он.

Ранее Трамп сообщил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня. При этом он отказался от введения новых санкций против России, пояснив это наличием «шанса» на дипломатический прогресс.

Как писала Financial Times, некоторые европейские лидеры, с которыми Трамп провел разговоры после общения с Путиным, были «неприятно удивлены» его трактовкой результатов.

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