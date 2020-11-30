Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков поставил на сцене Геликон-оперы «Реквием» Джузеппе Верди «по случаю 75-летия Нюрнбергского трибунала», сообщает «Росбалт», ссылаясь на Znak.Com.

По словам замглавы «Трансперенси интернешнл - Россия» Ильи Шуманова, «в обмен на удовлетворение творческих порывов Новикова художественный руководитель театра (Дмитрий) Бертман получил от администрации президента грант на 210 миллионов рублей на 2020–2022 годы».

Он уточнил, что первый платеж в 70 миллионов рублей театру уже поступил. При этом «деньги гранта будут потрачены на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) руководителям и работникам коллектива». То есть деньги выделены в качестве бонуса», – добавил Шуманов.

Ранее Сергей Новиков занимал пост заместителя начальника Управления внутренней политики Администрации президента РФ. До этого он работал директором департамента коммуникаций в госкорпорации «Росатом». Перед этим до 2005 года служил пресс-секретарем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В 2015 году Новиков был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2012 году он получил премию «Медиа-менеджер года».

«Реквием» – не первый опыт чиновника такого рода. Во время работы в «Ростатоме» Новиков в свободное время поставил «Пиковую даму», а также спектакль-концерт Slovzov-Gala в театре оперы и балета Красноярска. В 2016 году Новиков также поставил «Русалку» при поддержке фонда Григория Богослова.

В детстве Новиков получил музыкальное образование по классу виолончели, а затем окончил училище им. М. А. Балакирева.