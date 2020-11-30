Река в Санкт-Петербурге окрасилась в красный цвет

Река Новая в петербургском парке стала красной. Среди предварительных причин изменения цвета воды в комитете по природопользованию назвали естественные. В последний раз водоем видели красным в апреле 2020. Тогда на 200 тысяч рублей за загрязнение реки была оштрафована управляющая компания аэропорта Пулково. Оператор воздушной гавани объявил даже о создании фонда для очистки водоема. #Россия #экология #река #Петербург