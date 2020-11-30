Глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и существенное снижение уровня жизни в стране по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 миллион человек, пишет «Интерфакс».

«Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», – заявил Кудрин в минувшую субботу, 28 ноября, на общероссийском гражданском форуме.

Он отметил, что число бедных в России увеличится примерно на 1 миллион человек, и в ближайшие годы ситуация вряд ли улучшится. «К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка», – заявил председатель Счетной палаты.

По его словам, «такого кризиса, как сейчас, когда вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская растет меньше, чем обычно, это означает, что это новая реальность для всего мира».

Кроме того, Кудрин раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по ужесточению законодательства об иностранных агентах и новые меры в сфере образования и просвещения. «Со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране. В том числе и последние наши идеи депутатов и законодателей по ограничению просветительской деятельности, ее контролю и регулированию, по новым поправкам по иностранным агентам», – сказал он.

Проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности, утверждает глава Счетной палаты, сейчас встает в полный рост.

«Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь – вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием», – пояснил Кудрин. «Самое опасное сейчас – создавать эти барьеры, на что претендует закон так называемый о просвещении. Я занимаюсь образованием и просвещением всю свою жизнь и не понимаю, о чем там может идти речь, как мы будем определять, что является пропагандой, а что нет. Даже у этого понятия нет строгих очертаний», – констатировал председатель СП.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в РФ иноагентом может быть признано физическое лицо, а также законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно документу, если тот, кто был признан иностранным агентом, не устранит нарушения после административного взыскания, он может быть привлечен к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности. При этом понятие «политической деятельности» трактуется, по мнению многих юристов, весьма расширенно.