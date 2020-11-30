Пандемия коронавируса

Год назад, 8 декабря 2019 г., были зафиксированы первые клинические случаи вирусной пневмонии в китайском городе Ухань. Информация о новой опасной болезни появилась еще 17 ноября. Понадобилось целых три недели, чтобы об этом сообщили местные СМИ. В последний день года – 31 декабря впервые объявили о вспышке новой болезни.

В геноме вируса обнаружились составные части, близкие к коронавирусу летучих мышей. Прошлой зимой на фоне слухов вирально распространялись видео с рынка в Ухане, где продавали убитых летучих мышей, змей, барсуков, бобров, ослов, крокодилов, лисиц, саламандр, сурков, выдр, крыс и даже волчат. На рынке царила антисанитария, и предполагается, что именно оттуда начала распространяться болезнь. 1 января власти Китая закрыли продовольственный рынок Уханя.

За год зафиксировано более 61 млн случаев заражения, 1,43 млн людей умерли из-за вируса или вследствие осложнений хронических болезней, активизированных вирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 г. объявила коронавирус пандемией, т.е. эпидемией мирового масштаба. Ковид-диссиденты и корона-скептики часто сравнивают COVID-19 с гриппом, мол, ничем по течению заболевания они не отличаются.

Однако последняя пандемия свиного гриппа в 2009-2010 гг. по показателями смертности в 100 раз (!) уступает коронавирусу. Даже главная «чума ХХ века» – ВИЧ, и тот в среднем в год приводит к меньшему количеству жертв. COVID-19 по скорости распространения и объемам поражения уступает лишь испанке, «выкосившей» сто лет назад от 50 до 80 млн человек за два года.

Весной этого года в большинстве европейских стран был введен жесткий локдаун – закрыты множество заведений, учреждений и производств, а также границы даже внутри Европейского союза, славящегося своей открытостью и безбарьерностью. Работали только продовольственные магазины и аптеки. Локдаун, спровоцированный коронавирусом, существенно повлиял на все стороны социальной жизни.

Экономика

Конечно же, наиболее всего от карантина пострадала экономика. Особенно авиационная сфера и туризм. Дело в том, что в сфере авиаперевозок компании, особенно лоукосты, берут самолеты в лизинг, при закрытом небе это колоссальные убытки. Это как взять в аренду машину, чтобы таксовать, но не выйти на работу, а держать авто на платной стоянке. Мало того, что не получаешь выручки, так еще и нужно платить за аренду и простой. Также сильно пострадали страны, где туризм составляет значительную часть экономики. Без работы остались сотни тысяч людей, которые буквально жили на выручку от туристического сезона.

Мир, поставленный на паузу, – это верная смерть любой интегрированной экономике. Постоянные сделки, купля, продажа, потребление – все это живительная сила экономики. Циркулируя, деньги подобно кровеносной системе, снабжают организм кислородом и выводят углекислый газ. Без движения, без циркуляции все финансовые связи останавливаются и начинается застой. Накопления проедаются, а новые заработки не появляются. Чем больше накопленного в тучные годы жирка, тем дольше можно продержаться.

Именно поэтому богатые страны более-менее успешно могут справиться с последствиями локдауна. Государственные субвенции, выплаты, поддержки частному сектору – все это компенсирует недополученные прибыли. Но ввести полноценный карантин могут позволить себе не все.

Весной на фоне всеобщей паники, непонимания ситуации и неуверенности в завтрашнем дне многие страны ввели жесткий карантин. Бизнес некоторое время смог жить на сбережения, но очень скоро стал требовать послабления мер. Летом частники снова начали работать, но покупательная способность граждан была уже изрядно подорвана и уровень продаж существенно упал. Осенью многие страны столкнулись с второй или у кого-то даже еще первой волной, когда число заболевших перевалило за 10 тысяч в сутки. И вот надо бы ввести карантин, но бизнес его не переживет.

Финансовая подушка была потрачена на весенний локдаун, когда количество заболевших исчислялось десятками, ну, максимум, сотнями в день. За лето новой подушки отложить не успели. Вот и получается, что когда пандемия начинает масштабно разворачиваться с десятками тысяч новых больных ежедневно, то возможности ограничить ее нет. Либо похороним сейчас людей, либо позже похороним экономику, а с ней и людей. Хотя даже при жестком карантине полностью ограничить контакты между людьми вряд ли удастся.

Политика

На фоне постоянно меняющихся официальных данных значительная часть граждан утратила доверие к правительствам. Особенно это характерно для стран, где у власти популисты. Коронавирус ставит крест на популистах и возвращает моду на политиков-профессионалов. Вызовы, вызванные ковидом, не имеют простых решений, они требуют нестандартных, сложных и слаженных действий. Это именно то, что отличает профессионального политика от политика-чудотворца, предлагающего фокус вместо рецепта.

Так, неумелая политика администрации Дональда Трампа была главной мишенью критики со стороны его оппонента Джо Байдена. В результате Байден выиграл на выборах. Конечно он сделал это не только благодаря ковиду, но часть голосов избирателей он собрал и на этой почве.Разрозненные и неумелые действия в борьбе с пандемией привели к падению рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и небольшому росту позиций его главного оппонента – экс-президента Петра Порошенко. Безумное отрицание самого факта существования вируса Александром Лукашенко стало одной из последних капель терпения белорусского народа, и к традиционным для Батьки фальсификациям выборов беларусы уже были эмоционально подготовлены. По всей стране начались массовые акции протеста.

А вот Ангелы Меркель, несмотря на усталость немцев от фрау Канцлерин и прошлогоднего серьезного проседания ее рейтингов, на волне прагматической и профессиональной реакции на пандемию снова набирает популярность в Германии. Коронавирус не столько меняет, сколько заостряет, обнажает и подчеркивает скрытые до того проблемы и тенденции.

Расцвет конспирологии

Внезапное возникновение вируса, высокая смертность, быстрая скорость распространения и тотальные убытки от локдауна создали идеальную почву для расцвета всяческих теорий заговора. Мол, это все мировое правительство, жидо-масоны с рептилоидами или Билл Гейтс с Джорджем Соросом все придумали, чтобы разбогатеть на производстве вакцины. Сторонники конспирологии уверены, что «все это не просто так» и что это глобальный план по уничтожению человечества.

Конспирологи в отношении ковида делятся на два вида: первые отрицают само наличие вируса, а вторые считают, что он специально искусственно создан. Первых принято называть ковид-диссидентами. Многие шутили, мол, естественный отбор отсеет ковид-диссидентов, но в реальности, даже утратив близких, некоторые так и не признали существование вируса. Вторая группа хотя и признает наличие вируса, но считает, что его создали преднамеренно.

Между конспирологами и людьми здравого смысла постепенно нарастает социальное напряжение. И те и другие обвиняют друг друга во всех бедах. Но апогей социальной напряженности между конспирологами и активистами еще впереди. Когда изобретут вакцину и настанет время всеобщей вакцинации, активисты будут агитировать всех прививаться, а конспирологи будут всячески этому противиться. Принципиальность и бескомпромиссность обеих групп могут привести к серьезным общественным конфликтам.

Религия

Коронавирус сильно ударил по религиозной сфере. Немалое количество церковных иерархов, по крайней мере, в православии, оказались ковид-диссидентами. Они крайне болезненно реагировали на требования национальных правительств закрыть храмы и соблюдать санитарные правила при проведении церковных обрядах. У православных даже были целые дискуссии – передается ли вирус через причастие, можно ли заразиться от икон и действует ли святой дух в трансляции через интернет.

Все эти фундаментальные вопросы, когда-то давно частично решенные, были снова актуализированы в век айфонов и теслы. Позиция консерваторов потерпела фиаско, и вся помпезная обрядность оказалась беспомощной перед вирусом. Всем стало ясно, что икона автоматически не прибавляет +100 к здоровью, а маска защищает от вируса лучше, чем святая вода. Микроскопический вирус фактически привел к тектоническим сдвигам, последствия которых в духовной сфере мы еще даже не осознаем. По сути это пролог к Реформации у православных.

Образование

Еще одной сферой, на которую существенно повлиял коронавирус, является система образования. Сейчас мы пожинаем плоды краткосрочного эффекта. Это когда дети сидят дома и родители вынуждены проводить с ними 24 часа в сутки. Семьи оказались не приспособлены к круглосуточному сосуществованию друг с другом. В среднесрочной перспективе мы увидим множество разведенных пар из-за сложностей постоянного нахождения на замкнутой территории вместе. А также большое количество детей с различными психологическими комплексами, вплоть до социофобии и увеличения количества childfree, что существенно может сказаться на демографии.

Но главное – это долгосрочная перспектива. Самые непредсказуемые времена настанут, когда хирургические операции будут проводить врачи, получившие дистанционное образование, а дома будут проектировать архитекторы и строить инженеры, обучавшиеся в Zoom.

Предварительные итоги

Пандемия коронавируса существенно изменила нашу повседневную жизнь. COVID-19 не разрушил старое и не создал новое, он скорее обнажил и заострил то, что доселе пребывало, так сказать, в тени. В будущем успех будут иметь те компании и сотрудники, кто сможет развить в себе гибкость, умение подстраиваться под самые непредсказуемые обстоятельства. Наиболее сильными будут те государства, экономики которых диверсифицированы и не зависят от какой-либо одной сферы.