Датский министр вызвал негодование мусульманского сообщества страны своим призывом к имамам поддержать «право женщин на интим до брака», пишет Islam News со ссылкой на Al Jazeera.

Как сообщает издание, министр иностранных дел и интеграции Дании Маттиас Тесфайе после встречи с мусульманскими лидерами рассказал, что задал им прямой вопрос: «Могут ли они сделать громкое и четкое публичное заявление о праве мусульманских женщин на интимные отношения до свадьбы?».

В октябре нынешнего года в статье для местной газеты Dagbladet Тесфайе, обращаясь к мусульманкам, написал: «Это ваша жизнь и ваш выбор. Не позволяйте имамам или устаревшим нормам управлять собой», чем также вызвал скандал.

22-летняя Хедие Темиз, являющаяся одним из самых молодых членов городского совета в датском Альбертслунде, назвала подход министра «неверным». «Он хочет решить проблемы (мусульманских женщин), но я думаю, что он выбрал неверный подход», – сказала она, добавив, что пошла в политику, потому что была разочарована тем, как видят политики в Дании мусульман и их культуру.

Между тем, Халима аль-Абасси, которая консультирует датское правительство в качестве председателя Совета этнических меньшинств, заявила, что мусульманские женщины вправе сами решать за себя. «Это личный выбор каждой женщины, – сказала она в комментарии Al Jazeera. – Это не должно быть решением имама или министра иностранных дел».

В последние месяцы Тесфайе все чаще обращает внимание на вопросы, касающиеся мусульманских женщин. Ранее он заявлял, что Дания является свидетелем «всеобъемлющей войны за независимость», когда молодые женщины живут в «невидимых тюрьмах» – в принудительных или насильственных браках, что является частью того, что он называет «негативным социальным контролем».

Как отмечает Al Jazeera, помимо громких заявлений, Тесфайе пообещал рассмотреть ряд законопроектов в ближайшие недели, в том числе касающихся наказания имамов 3 годами тюремного заключения, если они заключат «религиозные бракоразводные договоры в соответствии с шариатскими нормами».

Другое его предложение направлено на привлечение к уголовной ответственности имамов или родителей несовершеннолетних подростков, если последние вступят в религиозный брак до 18 лет, поскольку это противоречит законодательству Дании. Кроме того, имамы, не являющиеся гражданами страны, подвергнутся риску депортации.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в распространении фейковых новостей после того, как он заявил о том, что мусульманских девочек в возрасте трех лет «заставляют носить паранджу» и «воспитывают их в ненависти к ценностям Франции». Глава государства обрисовал ситуацию так, что в некоторых пригородах детей противоположного пола держат вдали друг от друга. Кроме того, по его словам, в стране существуют «сотни радикально настроенных людей», которые могут напасть с ножом в любой момент.

В начале октября Макрон объявил о подготовке законопроекта по борьбе с «исламским сепаратизмом». Он отметил, что данный документ будет представлен правительству 9 декабря и пообещал «упорядочить ислам», который, по его мнению, «пребывает в кризисе». Макрон также добавил, что мусульманское население страны находится под угрозой формирования «контробщества». План включает более строгий надзор за религиозным образованием и запрет иностранного финансирования мечетей.