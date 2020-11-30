Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, появилось на сайте российского правительства.

Установление или подтверждение инвалидности гражданам РФ осуществляется после прохождения ими медико-социальной экспертизы, направление на которую выдается поликлиникой с указанием результатов медицинских обследований. Если раньше в направлении не были указаны все необходимые данные, то гражданину приходилось снова идти в поликлинику, чтобы их получить.

«По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в документе.

При этом время отправления запроса службой экспертизы не должно занимать более трех рабочих дней, а поликлинике дается 14 дней для ответа.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, то есть после 1 марта 2021 года.

Сейчас инвалидность могут присвоить без личного обращения гражданина в бюро МСЭ, а уже установленную – автоматически продлевать на шесть месяцев на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа.

Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) размещаются в Федеральном реестре инвалидов.

По оценкам Минтруда РФ, временный порядок ежемесячно охватывает порядка 180 тыс. граждан.