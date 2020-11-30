Представители Конгресса Саха (Республика Якутия) выступили с требованием приостановить ликвидацию региональных конституционных судов, сообщает Idel.Реалии.

В письме общественной организации, направленном председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сказано, что внесенный 22 сентября в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», грубо нарушает принципы федеративного устройства страны, регламентируя порядок прекращения полномочий председателей, заместителей председателей, а также судей судов Российской Федерации.

Как отмечает издание, 21 октября данный проект конституционного закона был принят в первом чтении, а 17 ноября Госдума уже во втором чтении принимала проект закона под тем же названием и регистрационным номером, но отличающийся от первого варианта. Так, в статье 5 появились новые пункты 3-6, фактически меняющие суть документа. Они гласят, что до 1 января 2023 года упраздняются конституционные суды субъектов РФ.

Авторы письма подчеркивают, что конституционные суды российских субъектов призваны контролировать законодательство на региональном уровне, которое представляет собой основной массив законодательства РФ. Кроме того, отмечается, что конституционные суды субъектов разрешают возможные конституционно-правовые противоречия между федерацией и ее субъектами.

«Таким образом, получается, конституционные суды субъектов являются одним из столпов федеративного устройства нашей страны, наличие которых укрепляет федеративные основы государства. Ликвидация конституционных судов субъектов наносит урон федеративному строю России, создает угрозу национальной безопасности», – говорится в письме.

Члены Конгресса Саха отмечают, что в данный момент законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации, и если Госдума допускает нарушение принципа федерализма в законодательном деле, то Совет Федерации, представляющий собой палату регионов в Федеральном собрании, должен эту ошибку исправить. Таким образом, общественники требуют от Валентины Матвиенко добиться изъятия пунктов 3-6 статьи 5 конституционного законопроекта «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», принятого в третьем чтении Госдумы РФ.

Они также приводят слова Путина, который 26 февраля высказался в защиту региональных конституционных судов, отметив, что «там, где они востребованы, они, конечно, должны функционировать».

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили ликвидировать конституционные суды в национальных республиках России. Как пишет «Радио Свобода», согласно той же поправке, будут закрыты уставные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Авторами законопроекта выступили председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Поправки уже одобрены к принятию. Положение должно вступить в силу с 2023 года.

Вместо отмененных судов у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Их полномочия в законопроекте не прописаны, судебную силу их решения иметь не будут.

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