Дрон снял заброшенное поместье под Львовом

Заброшенный дворец в Львовской области сняли с высоты птичьего полета. Поместье в стиле французского Ренессанса построено в 1874 графом Лянцкоронским на месте старого усадебного дома, заложенного в 1704. Дворец стал первым в районе зданием с водопроводом, канализацией, отоплением, освещением, а позже и телефоном. В советский период поместье разграбили. Позже в нем находился санаторий. После развала СССР здание забросили и оно почти разрушилось. Сейчас комплекс находится в частных руках.