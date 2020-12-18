ПОЛИТИКА
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Дрон снял заброшенное поместье под Львовом
Заброшенный дворец в Львовской области сняли с высоты птичьего полета. Поместье в стиле французского Ренессанса построено в 1874 графом Лянцкоронским на месте старого усадебного дома, заложенного в 1704. Дворец стал первым в районе зданием с водопроводом, канализацией, отоплением, освещением, а позже и телефоном. В советский период поместье разграбили. Позже в нем находился санаторий. После развала СССР здание забросили и оно почти разрушилось. Сейчас комплекс находится в частных руках.
Дрон снял заброшенное поместье под Львовом / Others
18 декабря 2020 г.
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