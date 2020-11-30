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Вузы в России начали отчислять иностранных студентов, - СМИ
Около 2 тыс студентов просят правительство РФ позволить им вернуться в страну, чтобы продолжить обучение. Приехать они не могут, так как учеба не является основанием для пересечения границ. Минобрнауки все опровергает
Вузы в России начали отчислять иностранных студентов, - СМИ
Фото: РИА "Новости" / Others
30 ноября 2020 г.

Российские вузы начали отчислять иностранных студентов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и посещать занятия, пишет «Лента.Ру», ссылаясь на Telegram-канал Mash. Последний публикует видеообращение ребят.

По данным издания, к российскому правительству уже обратились около двух тысяч студентов, которые просят позволить им вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение. Сами приехать в страну они не могут, так как учеба не является основанием для пересечения границ.

Mash отмечает, среди обратившихся есть студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества, будущие медики, а также студенты театральных специальностей. Последние жалуются на то, что творческие занятия как, например, актерское мастерство, сценическая речь и фехтование, невозможно проводить в дистанционной форме.

В Минобрнауки сообщения об отчислении иностранных студентов из российских вузов в связи с переходом на дистанционное обучение опровергают. «Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось», – заявили в понедельник, 30 ноября, «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что к ним «не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях».

Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проверить сообщения об отчислении иностранных студентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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