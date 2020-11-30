«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Речь идет о периоде с 31 марта 2020 года, когда был принят закон о штрафных санкциях за нарушение карантина.

За это время 976,9 тыс. россиян были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

109,2 тыс. протоколов было составлено по ст. 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»).

21,5 тыс. протоколов – по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей. Большинство россиян, по факту, были оштрафованы за нарушение перчаточно-массового режима.

При этом, как ранее сообщал Forbes, оштрафованные за нарушение карантинных мер россияне зачастую отсуживали обратно свои средства.

Так, на 16 октября 2020 года жители Москвы обжаловали в районных и областных судах более 57 000 административных наказаний более чем на 270 млн рублей. В 40% случаев дела по таким жалобам разрешились в пользу истца. Более половины жалоб все еще ждет решения.

Таким образом, исходя из судебных дел, решения по которым известны (более 24 700), если житель Москвы пытался отменить несправедливый, с его точки зрения, штраф через суд и в досудебном порядке, почти в 90% случаев ему это удавалось. При этом практически все отмененные наказания были назначены по столичному, а не общероссийскому законодательству.