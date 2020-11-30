Житель Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин рассказал, что в заказанных в интернете кедах бренда The North Face нашел записку с просьбой о помощи от уйгура из китайской тюрьмы, пишет Esquire со ссылкой на издание «Бумага».

По словам Гибадуллина, послание было приклеено к верхней части правого ботинка. В нем написано на английском языке: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите уйгуру».

Петербуржец рассказал, что уже обратился по этому поводу в официальный Instagram российского представительства компании The North Face, где ему ответили, чтобы он не придавал значения находке, назвав при этом записку «спамом». По его словам, позже аккаунт удалил это сообщение.

В самой компании утверждают, что не используют принудительный труд в производстве обуви. При этом The North Face начала внутреннее расследование. «Мы можем заверить вас, что не используем принудительный труд при производстве каких-либо из наших продуктов и что тюремный труд не использовался при производстве приобретенной вами обуви. <…> Обувь на предоставленных фотографиях никогда не была в Китае», – ответили в компании.

По утверждению The North Face, купленные Гибадуллиным кеды произвели во Вьетнаме и отправили напрямую на завод компании в Бельгии, а затем в дистрибьюторский центр в России. На коробке от обуви указано, что производителем является компания VF International SAGL, зарегистрированная в Швейцарии, пишет «Бумага».

Между тем, 5 ноября 2020 года парламент Великобритании проводил слушания, чтобы определить, используют ли крупные компании, работающие в стране, принудительный труд уйгуров в Синьцзяне. Об этом сообщали BBC и Just Style.

Доказательства непричастности попросили предоставить The North Face, Adidas, Amazon, Boohoo, H&M, IKEA, Nike, Puma и других. Компании подвергают прямой проверке цепочек поставок, так как примерно каждый пятый предмет одежды из хлопка, продаваемый в мире, содержит материалы из Синьцзяна. Большинство брендов отрицают использование принудительного труда.

Расследование началось после того, как Австралийский институт стратегической политики в феврале 2020-го опубликовал отчет об использовании принудительного труда уйгуров в производстве продукции крупных брендов. По данным института, заключенных отправляют на фабрики, входящие в цепочки поставок как минимум 82 мировых брендов, в том числе в швейной отрасли.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т.д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.