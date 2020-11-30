Житель Санкт-Петербурга Андрей Кожевин погиб на милитари-вечеринке, организованной в честь 32-летия его сводного брата Михаила Скорова.

Как пишет «Московский комсомолец», отчим погибшего – известный петербургский предприниматель, глава крупной строительной компании и постоянный участник рейтинга миллиардеров города Аркадий Скоров.

По данным издания, Михаил и его сводный 38-летний брат Андрей, владеющие компанией «Геос статика», увлекались военными реконструкциями. Военно-спортивное мероприятие было частью праздника, организованного молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная звезда» по заказу супруги Михаила. Для военной вечеринки был даже выделен БТР.

«Все получилось так: Андрей занял низкую позицию, БТР поехал и его не заметил», – передает слова бизнесмена Аркадия Скорова Telegram-канал Mash. «Вы не представляете, как это больно [потерять ребенка]», – добавил бизнесмен, который воспитывал приемного сына с трех лет.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. По версии организаторов торжеств, это был несчастный случай.

Следственные органы СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемый – председатель правления движения «Красная звезда» Александр Топоров. По версии следствия, именно он управлял бронетранспортером, наехавшим на Кожевина. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге на фестивале «Боевая сталь», организованном «Красной звездой», как сообщает«Медуза», четыре человека упали с движущегося танка Т-60 и попали под его гусеницу. Уголовное дело, возбужденное в отношении главы военно-патриотической организации Павла Бараненко, впоследствии прекратили за примирением сторон. Потерпевшим выплатили ущерб. Танк сначала изъяли в пользу государства, но затем вернули «Красной звезде».