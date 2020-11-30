ПОЛИТИКА
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Кто заказал убийство «отца» иранской ядерной программы?
В Тегеране прошла церемония прощания с известным ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде. Физик, которого на Западе называли одним из «отцов» иранской программы создания ядерного оружия, был убит 27 ноября недалеко от столицы страны. Автомобиль ученого обстреляли. Вместе с физиком в больнице от ран скончались находившиеся с ним родственники. Тегеран обвиняет в убийстве одного из ведущих ядерщиков страны спецслужбы Израиля и обещает жесткую реакцию.
Кто заказал убийство «отца» иранской ядерной программы? Description: В Тегеране прошла церемония прощания с известным ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде. Физик, которого на Западе называли одним из «отцов» иранской программы создания ядерного оружия, был убит 27 ноября недалеко от столицы страны. Автомобиль ученого обстреляли. Вместе с физиком в больнице от ран скончались находившиеся с ним родственники. Тегеран обвиняет в убийстве одного из ведущих ядерщиков страны спецслужбы Израиля и обещает жесткую реакцию. / Others
30 ноября 2020 г.
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