Кто заказал убийство «отца» иранской ядерной программы? Description: В Тегеране прошла церемония прощания с известным ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде. Физик, которого на Западе называли одним из «отцов» иранской программы создания ядерного оружия, был убит 27 ноября недалеко от столицы страны. Автомобиль ученого обстреляли. Вместе с физиком в больнице от ран скончались находившиеся с ним родственники. Тегеран обвиняет в убийстве одного из ведущих ядерщиков страны спецслужбы Израиля и обещает жесткую реакцию. / Others