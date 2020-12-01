Специалисты инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Турции приступили к обезвреживанию мин, самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Об этом сообщает Anadolu cо ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Кроме того, турецкие саперы будут проводить тренинги для коллег из азербайджанской армии.

«Команды по обнаружению и уничтожению мин, самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ наших Сухопутных войск начали оказывать поддержку братской азербайджанской армии в районах, освобожденных от оккупации Армении, а также будут проводить тренинги для подразделений ВС Азербайджана», – говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года директор Национального агентства по разминированию территорий республики (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что для полного разминирования всех освобожденных от армянских войск районов Нагорного Карабаха понадобится до 13 лет.

По его словам, на обезвреживание не разорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется 5-6 лет, на обезвреживание мин – 10-13 лет.

Ахмедов отметил, что вооруженные силы Армении, покидая регион, заминировали линии электропередач, водные ресурсы, а также кладбища, что усложняет разминирование. В настоящее время ведется работа по разработке «дорожной карты» по расчистке территорий. Сначала предстоит разминировать около 14 тыс. кв. км, из которых 3 тыс. кв. км — асфальтированные дороги, около 7-8 тыс. кв. км – поля сражений и в районе 4 тыс. кв. км – другие территории.

В ноябре на минах в Карабахе подорвались азербайджанские и армянские военнослужащие, миротворцы и местные жители-азербайджанцы. Есть погибшие и тяжелораненые.

Наряду с этим, 1 декабря по итогам переговоров с российской стороной по техническим аспектам функционирования Совместного наблюдательного центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Анкара и Москва подписали соответствующий протокол.

Договоренность о создании совместного мониторингового Центра была достигнута 11 ноября главами оборонных ведомств Турции и России Хулуси Акаром и Сергеем Шойгу. Турецкие военные в ближайшее время прибудут в регион наряду с саперами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября 2020 года.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.