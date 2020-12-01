Пилотные регионы с наиболее сложной ситуацией с точки зрения транспортного обеспечения врачей и состоянием заболеваемости COVID-19 были определены в ходе подготовки проекта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Потребность в такси для медиков подтвердили 43 региона, представители которых сообщили, что в услуге нуждаются примерно семь тысяч врачей, которым в день в среднем требуется осуществить 10-15 поездок.16 субъектов сказали, что проблем с доставкой врачей к пациентам нет.

Перечень субъектов для пилотных проектов, а также расчет финансового обеспечения составит Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций, исходя из обобщенных данных Минздрава, Общенародного фронта и информации регионов. После внедрения инициативы участковые врачи смогут всю смену бесплатно перемещаться на такси для посещения пациентов на дому.

«Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики», — заявил Чернышенко.

При этом представители «Яндекс.Такси», сервисов «Везет», «Максим» не подтвердили наличие договоренностей с правительством, но при этом сообщили о том, что уже и так помогают медикам добираться до пациентов.

«Для этого организован отдельный флот партнерских автомобилей, где повышены меры безопасности. К перевозкам привлекаются водители только на добровольной основе. Все такие поездки оплачиваются водителям: комиссия сервиса с таких поездок не удерживается», – рассказал представитель компании «Яндекс.Такси».

Представитель сервиса «Везет» сообщил, что компания хоть и не получала запрос от властей о предоставлении машин для развоза участковых врачей, но готова оказать содействие в этом вопросе. «Сложность будет заключаться в том, чтобы привлечь перевозчиков к данной инициативе, так как не все готовы подвергать себя дополнительному риску. Решением данной проблемы может стать дополнительное оснащение автомобилей такси защитными экранами и рециркуляторами», – добавил он.

Представитель такси «Максим» также заявил, что компания не получала обращения от властей, но отметил, что у сервиса уже есть больше 60 действующих договоров с медучреждениями в разных регионах.

По состоянию на 30 ноября в России зарегистрировано 26 338 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 2 295 654.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на сегодня в России занято 78% коечного фонда, с повышенной нагрузкой сталкиваются лечебные учреждения в 43 регионах. При этом в шести – в Республике Коми, Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, Ивановской и Орловской областях – в больницах занято более 90% мест, где можно лечить заболевших коронавирусом.