Журналисты «Медиазоны» и «Медузы» провели расследование, в ходе которого ознакомились с данными оперативной межведомственной базы о развитии эпидемии коронавируса в РФ. Они пришли к выводу, что во многих регионах данные о жертвах систематически занижаются.

В базе Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) содержится ежедневная статистика по каждому из 85 российских регионов. Там представлены данные о госпитализациях, тяжелых больных, доступности свободных коек в больницах и смертности. Как утверждают авторы расследования, статистика по смертности из базы ИЦК во многих регионах очень сильно отличается от цифр из публично доступной базы «Стопкоронавирус.рф».

Реальную ситуацию с количеством смертей от COVID-19 в России отражают, хоть и с очень большой задержкой, данные Росстата. Они не совпадают с числом летальных исходов, которое указано на сайте «Стопкоронавирус.рф», но больше в 4–5 раз в среднем по стране. Такая разница, как выяснили журналисты, есть не только с публично озвучиваемыми цифрами, но даже с закрытыми от общества официальными базами, которыми пользуются сами чиновники.

По мнению авторов расследования, центральные власти часто сами не обладают достоверной оперативной информацией об эпидемиологической ситуации во многих регионах. Там просто не показывают реальные цифры даже в закрытых базах данных.

Данные «Медиазоне» предоставил анонимный пользователь ИЦК, который продемонстрировал журналистам, что имеет доступ к системе, и поделился с изданием архивом с файлами из этой нее.

Речь идет об «Оперативном мониторинге готовности региональных систем здравоохранения к госпитализации больных пневмонией» с 31 марта по 22 ноября, а также «Сводной информации по готовности коечного фонда», но только за ноябрь 2020 года.

Журналисты «Медузы» изучили данные расследования «Медиазоны» и сравнили их с данными о смертности от коронавируса из других источников. Таким образом, они выяснили что в сводках ИЦК общее количество связанных с COVID-19 смертей с апреля по 22 ноября 2020 года в два с лишним раза больше, чем указано на сайте «Стопкоронавирус.рф».

При этом, если сравнивать обе этих базы с данными об избыточной смертности, видно, как во многих регионах данные о смертях от коронавируса систематически и намеренно занижаются. Например, согласно сайту «Стопкоронавирус.рф», с апреля по 22 ноября умерли 36 516 человек. Утверждается, что это только тщательно отобранные случаи, когда заражение вирусом стало основной причиной смерти.

По данным базы ИЦК, на «ковидных» койках в больницах за то же время умерли почти 75 тысяч человек. Скорее всего, какая-то часть из них не болела коронавирусом, часть – это зараженные, у которых вирус не стал основной причиной смерти. Наконец, еще одна часть попала в базу по ошибке ответственных лиц из-за того, что этой базе не придают особого значения чиновники и в ней заведомо низкое качество данных. «Однако это не может объяснить ни двукратную разницу в смертях с публичной базой, ни тот факт, что во многих регионах обе базы совпадают с точностью до одного умершего», – отмечает«Медуза».

Согласно базе Росстата, которая собирается по диагнозам, указанным в свидетельствах о смерти в загсах (они получают «окончательные» диагнозы из моргов с большой задержкой), только с апреля по сентябрь в стране умерло 55,6 тысячи людей с диагнозом «коронавирус». Учитываются как те, у кого вирус был основной причиной смерти, так и те, у кого он привел к обострению других болезней, а они повлекли за собой летальный исход.

«Очевидно, что к концу ноября таких смертей в базе Росстата будет не меньше, чем значится в базе ИЦК. Так было и раньше: по состоянию на конец сентября (то есть на дату, на которую Росстат насчитал 55,6 тысячи смертей), в базе ИЦК значилось только 41,3 тысячи погибших. Скорее всего, данные Росстата о смертях с диагнозом «коронавирус» похожи на сумму всех коронавирусных смертей из Федерального регистра. Именно этими данными регистра, как утверждают источники, пользуются власти; правда, широкой публике они недоступны», – утверждают авторы.

Согласно базе Росстата по избыточной смертности, с апреля по сентябрь умерло (от всех причин) на 116,3 тысячи человек больше, чем за то же время в 2019 году. Данные Росстата за октябрь, пишет «Медуза», будут опубликованы в ближайшие дни. Однако уже сейчас общее количество смертей на конец октября, связанное с COVID-19, оценивается минимум в 124 тысячи человек.