ПОЛИТИКА
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На кладбище Краснодара нашли тайник с 50 млн рублей
Тайник с деньгами нашли в ходе обысков на Славянском кладбище в Краснодаре. 50 миллионов рублей принадлежат заместителю генерального директора электросетевой компании края. Следствие подозревает его в коррупции. Ранее в доме и в рабочем кабинете чиновника изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, 10 дорогостоящих часов. Сейчас он находится под стражей. #кладбище #тайник #деньги
На кладбище Краснодара нашли тайник с 50 млн рублей / Others
2 декабря 2020 г.
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