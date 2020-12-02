На кладбище Краснодара нашли тайник с 50 млн рублей

Тайник с деньгами нашли в ходе обысков на Славянском кладбище в Краснодаре. 50 миллионов рублей принадлежат заместителю генерального директора электросетевой компании края. Следствие подозревает его в коррупции. Ранее в доме и в рабочем кабинете чиновника изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, 10 дорогостоящих часов. Сейчас он находится под стражей. #кладбище #тайник #деньги