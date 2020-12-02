Два дня метели превратили Норильск в снежную пустыню

После двух дней снегопадов Норильск замело двухметровыми сугробами. Количество выпавшего снега превысило среднеклиматическую норму. Местные жители передвигаются по городу по выкопанным узким туннелям. Многим приходится искать в сугробах свои автомобили. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада продлится в Норильске вплоть до выходных. #Россия #Норильск #снегопад