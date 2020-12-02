ПОЛИТИКА
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Два дня метели превратили Норильск в снежную пустыню
После двух дней снегопадов Норильск замело двухметровыми сугробами. Количество выпавшего снега превысило среднеклиматическую норму. Местные жители передвигаются по городу по выкопанным узким туннелям. Многим приходится искать в сугробах свои автомобили. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада продлится в Норильске вплоть до выходных. #Россия #Норильск #снегопад
Два дня метели превратили Норильск в снежную пустыню / Others
2 декабря 2020 г.
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