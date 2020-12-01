Полиция Новой Зеландии впервые дополнила традиционную униформу хиджабом, передает Almaty.tv со ссылкой на «Аргументы и факты».

По информации издания, новый элемент полицейской формы разработала школа дизайна Massey. С ними сотрудничала 30-летняя сотрудница полиции Зина Али. Именно она станет первым офицером в истории полиции страны, которому разрешат носить хиджаб.

Как отмечается, дизайнеры хотели сделать форму функциональной, комфортной и соответствующей традициям мусульманской культуры. В итоге темно-синий хиджаб был создан из мягкой эластичной ткани, которая держит форму и хорошо сочетается с полицейским головным убором.

«Приятно иметь возможность выйти и показать хиджаб как часть своей униформы. Я думаю, что, увидев это, больше мусульманок тоже захотят присоединиться», – сказала Али.

Раньше девушка работала в сфере обслуживания клиентов, но после трагедии в мечети Крайстчерча в марте 2019 года задумалась о вступлении в ряды правоохранительных органов. Тогда австралийский неонацист Брентон Таррант убил 51 человека и ранил 40 в результате стрельбы в двух мечетях города.

«Произошла террористическая атака в Крайстчерче, и именно тогда я поняла, что в полиции нужны больше мусульманок, чтобы они могли пойти и поддержать людей в подобных ситуациях», – сказала Али, которая родилась на Фиджи, но переехала в Новую Зеландию со своей семьей, когда была еще ребенком.

Она добавила, что гордится тем, что представляет мусульманское сообщество, и надеется вдохновить других женщин присоединиться к полиции.