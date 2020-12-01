Участвовавший в конфликте с учителем школы-лицея №2 города Нальчик 15-летний ученик 9 класса Имран Гацалов заявил, что ранее неоднократно становился жертвой буллинга со стороны пострадавшего в результате конфликта учителя Заурбека Мальбахова.

Родные мальчика и адвокат его задержанных родственников заявляют о том, что следствие неверно квалифицировало деяния учителя, и называют его провокатором инцидента и лицом, превысившим допустимую самооборону и поставившим тем самым под угрозу жизни неограниченного числа лиц в общеобразовательном учреждении.

Лексикон учителя лицея: «Гусь, ублюдок, придурки»

27 ноября учитель истории нальчикского лицея №2 Заурбек Мальбахов устроил пальбу из травматического пистолета. Этому предшествовала небольшая потасовка с родственниками ученика 9 класса Имрана Гацалова, который заявлял о буллинге со стороны педагога, продолжавшемся в течение недели, предшествующей конфликту.

Гацалов является сиротой, у него нет отца. Неприязненное отношение к ребенку у учителя сложилось из-за замечания, которое ученик сделал преподавателю неделей ранее на уроке, рассказывает мать учащегося, Зарема Гацалова.

«У учителя истории грубая манера общения с детьми. Неделю назад у них произошел небольшой инцидент, который сын от меня скрыл. Учитель пытался зайти в кабинет, а дверь была закрыта. Он стал кричать: «Где ключи, придурки?» Затем он не мог найти журнал. Сын ответил, что не знает, где журнал. На что учитель воскликнул: «А что ты знаешь, ты посмотри на свою морду!». Сын спросил, почему он кричит? После чего в его адрес посыпались оскорбления, и учитель применил к юноше физическую силу. Он кричал: «Ты кто такой мне тут что-то отвечать, ты ублюдок, гусь, я тебя проткну пальцем», – рассказала женщина.

Особенно оскорбительны эти слова в адрес ребенка, у которого нет отца, считает мать ученика.

«Сын сказал, что позовет родного брата отца, раз он разговаривает с ребенком, как с равным. Он подошел, схватил сына за плечо и бросил на парту. Классный руководитель, услышав конфликт, подошла, вывела моего ребенка, учитель вышел следом, разговаривая матом, крича. Классрук обратилась к нему с возмущением, почему он дергает ребенка, который растет без отца? Имран просидел в кабинете классного руководителя. А в пятницу в день происшествия вновь пошел на урок истории, сел в конце класса, чтобы не привлекать к себе внимание, не обострять с учителем. Сначала он не сразу его заметил, потом, увидев вновь, начал третировать моего сына. При всех заявил: «Где этот гусь, ну что, где твой род, дядя, тетя, зови всех, иначе я их сам найду», – рассказала Зарема Гацалова.

Кровавая битва

В связи с тем, что урок начался с новых оскорблений, и, поняв, что ситуация не решается без вмешательства родных, Имран Гацалов сообщил по телефону своему родному дяде о ситуации, отмечает мать ребенка.

«Сам он не видел, когда пришел дядя с другом, он пошел на другой урок, а дядя позвал учителя, попытался с ним поговорить в коридоре, у них произошел конфликт, он сцепился с деверем, это продолжалось недолго, их разнял друг деверя, с которым он пришел. У этого учителя пять лет назад уже была история с оружием, его терпят в школе, поскольку он сын бывшего директора. После драки деверь спустился в кабинет директора, она сказала, что нужно было сразу подойти к ней. Да, вероятно, в этом ошибка, однако с учителем никто не собирался драться. Но и сам Мальбахов, если считал, что к нему пришли разбираться, не вызвал полицию, а пошел в машину за оружием. Он зашел в кабинет директора и открыл стрельбу, чуть не попал в директора, которую ребята прикрыли собой», – рассказывает женщина.

После того, как у Мальбахова закончились патроны, он достал нож. Это все спровоцировало его оппонентов на агрессию и применение к нему силы. Более того, к нейтрализации Мальбахова подоспел и охранник школы. В попытке обезоруживания, вероятно, и произошел перелом ребра у учителя, отмечает женщина.

«Это подтверждает и потерпевший, и директор школы, она дала эти показания в первый же день. Они выкатились в коридор, сторож тоже подбежал, прыгнули вместе на учителя, смогли у него забрать оружие, нож и пистолет, и у него в этот момент сломалось ребро. Основные ранения он получил после стрельбы. Сильные побои он получил, когда у него пытались забрать оружие. В итоге забрали и арестовали деверя с другом. Учитель вышел из школы своими ногами, а впоследствии стали сообщать, что он чуть ли не в коме. Очевидно, он, как бывший следователь, стал предпринимать необходимые действия, чтобы уйти от ответственности. У него мать и тетя врачи, его положили в больницу и даже организовали ему операцию», – рассказывает Гацалова.

Женщина также опровергла первоначальные утверждения СМИ о том, что мальчик принимал участие в драке и что со стороны родственников мальчика также применялось оружие.

Она недоумевает и относительно квалификации обвинения, считая, что продолжение работы в школе человека, который носит оружие и применяет его в общеобразовательном учреждении, несет потенциальную угрозу детям.

«Он сейчас выйдет из больницы обозленный, он применял оружие в школе, я боюсь за своего ребенка, что он проявит агрессию в его отношении вновь. Он неадекватен, он не может вести воспитательный и образовательный процесс. Сын и прежде меня оградил от переживаний, скрыл, что ранее учитель применял к нему силу, третировал его», – сообщила мать школьника в комментарии TRT на русском.

А был ли мальчик?

27 ноября полиция задержала Артура Гацалова и его друга, Тамерлана Темукаева. 28 ноября Нальчикским городским судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящий момент они находятся в СИЗО столицы Кабардино-Балкарии. Причем Темукаева поместили под стражу с пулевым ранением прямиком из больницы. С учеником, который подвергся буллингу, работают психологи.

Как следует из материалов доследственной проверки, Артур Гацалов сейчас проходит подозреваемым в том, что «из хулиганских побуждений, прибыв на территорию школы-лицея, он избил учителя истории».

«Следствие считает, что Гацалов, вступив в предварительный сговор с Темукаевым и находясь в здании лицея, подошли к учебному кабинету Мальбахова, сорвали учебное занятие, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, находясь в коридоре в присутствии несовершеннолетних, начали наносить ему различные телесные повреждения, до прерывания их действий персоналом лицея (ч.2, ст.213 УК РФ, предусматривает лишение свободы до 7 лет – прим. ред)», – рассказал в комментарии корреспонденту TRT на русском адвокат Мухтар Мишаев.

Он полагает, что суд должен был избрать меру пресечения, не связанную со взятием под стражу. «Само преступление относится к тяжким, однако у этой статьи имеются альтернативные наказания, как штраф, исправительные работы. Мера является самой суровой и применяется в крайнем случае. Гацалов в суде заявил, что здесь решается его судьба, лишь исходя из общественного резонанса, созданного по этому случаю», – отметил адвокат.

И действительно, соцсети представили ситуацию чуть ли не как то, что произошло с учителем Пати из Франции, его обидчиков – бородатыми злодеями, а самого преподавателя с пистолетом и ножом в руках против безоружных людей – как жертву нападения.

При всем при этом на заднем плане совершенно незаметным остался несовершеннолетний подросток, за моральное и физическое насилие над которым так никто пока по закону и не ответил. Получается, как у Максима Горького: «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».

А может, следственным органам, да и школе все же стоило бы обратить внимание на ребенка и изучить предпосылки произошедшего конфликта?

«Пострадавшие хулиганы»

Сами подозреваемые утверждают, что «никакого предварительного сговора прийти и хулиганить там, как неадекватные люди, не было».

«Артур Гацалов на телефон получил сообщение от племянника, который сообщил, что учитель истории Мальбахов донимает его, обзывает, матерится на него, тыкал пальцем в тело, причиняя ему боль, и просил его переговорить с ним, чтобы он впредь не допускал такого. Гацалов прибыл в учебное заведение переговорить и с ним, и с руководством, чтобы он не допускал такого отношения. Во время разговора Мальбахов начал оскорблять и унижать его, допускал грубые слова, сопряженные с унижением и матом, после чего завязалась небольшая драка. Гацалов оказался сильнее него и после того, как парень, который был с Гацаловым, разнял их, они спустились в кабинет директора. Во время разговора с руководителем лицея о том, что произошло, забежал учитель истории, который предварительно взял из машины пистолет и начал стрелять. Темукаев принял на себя пулю, за его спиной находилась директор. Они набросились на преподавателя, отобрали пистолет. Он беспорядочно палил в кабинете, а когда закончились все патроны – выхватил нож, немаленьких размеров, кричал, что сейчас убьет», – рассказал адвокат со слов своего подзащитного, озвученных в протоколе допроса.

К происходящему подключился и охранник школы, вместе трое мужчин повалили агрессивного учителя на пол и отобрали оружие, рассказывает Мишаев.

«Во время потасовки также нанесли несколько ударов по Мальбахову, после чего, когда его скрутили, Гацалов позвонил сотрудникам полиции, сообщил о произошедшем и спросил, что делать? Прибывшие сотрудники осмотрели место происшествия. Темукаев, который забирал нож, выдал его сотрудникам, насколько нам известно, на нем имеются отпечатки Мальбахова. При таких обстоятельствах немыслимо говорить, что речь о хулиганстве. Их описали, что мужчины с бородами захватили школу и т. д. Социальные сети очень серьезно исказили эту историю. После небольшого конфликта не без рукоприкладств, Мальбахов не вызвал полицию, а пошел за территорию школы, из своей машины достал пистолет, хоть и травматический, а также нож. О какой самообороне можно говорить, если он возвращался в учебное заведение, поставив перед собой конкретную цель, как минимум, отомстить обидчикам с применением травматического оружия, а также ножа?», – задается вопросом адвокат.

«Да пришли, да разговор вышел за рамки допустимого, да подрались и так получилось, но Гацалов пришел не из хулиганских побуждений, а как нормальный человек, и второго человека позвал, чтобы ничего не вышло за рамки дозволенного. Второй фигурант вообще не участвовал в конфликте до начала стрельбы, более того, сам стал жертвой стрельбы», – заключил в комментарии TRT на русском адвокат Мишаев.

29 ноября защита обжаловала меру пресечения в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

«Действия Мальбахова выходят за пределы допустимой обороны»

Независимый юрист и практикующий адвокат Рустам Мацев в комментарии корреспонденту TRT на русском заявил, что описываемая ситуация выходит за пределы допустимой самообороны, и есть большая вероятность неправильной квалификации дела.

«Сложно говорить о конкретных обстоятельствах дела, не участвуя в нем и не зная всех деталей, но попробуем рассуждать теоретически, исходя из той информации, которая стала уже достоянием общественности и получила резонанс. Сейчас нам известно, что произошла драка между педагогом и мужчинами, которые пришли разобраться в ситуации конфликта между учеником и учителем. Травмы разного рода степени тяжести получили обе стороны конфликта, но уголовное дело возбудили только в отношении тех мужчин, которые были со стороны ученика. Есть в этом определенный диссонанс», – считает Мацев.

Он назвал проблемой само нахождение учителя на территории школы с огнестрельным оружием или ножом.

«Это сама по себе ненормальная ситуация, независимо от всего, что произошло потом. Тут есть над чем задуматься и директору школы, и следственным органам. Если же мы исходим из той версии, что уже после драки учитель вышел из школы, сходил к своей машине за пистолетом, вернулся обратно в здание школы для продолжения конфликта с находящимися там обидчиками, то говорить о необходимой обороне крайне сложно в этой ситуации», – отмечает юрист.

Мацев напомнил об известном деле Аслана Черкесова, когда за применение травматического пистолета в целях самообороны молодой человек был осужден на 20 лет.

«Да, там был летальный исход, но и тут в школе он мог произойти, человек получил огнестрельные ранения, и чем могло это закончиться в момент конфликта – оценить сложно. Применивший оружие в отношении напавших на него футбольных фанатов Черкесов получил 20 лет, остальные в его компании получили по 5 лет, так как от их действий летального исхода не было, но и они получили срок. В случае со стрельбой в школе для квалификации действий обеих сторон конфликта решающее значение может иметь оценка степени тяжести причиненного вреда как со стороны учителя, так и со стороны заступившихся за ученика. УК РФ в ст.114 предусматривает ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, даже если это была оборона, а не акт агрессии вооруженного человека, который желал отомстить. Будем надеяться на объективное и всестороннее расследование со стороны следственных органов», – заключил Мацев.

Школа молчит

Классный руководитель подвергшегося буллингу Имрана Гацалова на вопрос корреспондента TRT на русском о ситуации, предшествовавшей трагической развязке, ответила, что руководство школы и сотрудники воздерживаются от каких-либо комментариев на период следствия.

Директор школы-лицея опубликовала сообщение схожего содержания на официальной стране в Инстаграм. «В настоящее время в лицее проводятся следственные мероприятия по поводу инцидента, произошедшего 27.11.20 г. в нашем учебном заведении. Мы не можем дать подробную информацию. Виновных в том, что случилось, установят соответствующие органы. Однако хотелось бы подчеркнуть, что обучающиеся лицея не принимали участия в драке. К сожалению, взрослые люди не смогли найти общий язык. Охрана лицея действовала согласно должностным инструкциям, мгновенно отреагировав на сложившуюся ситуацию. Приказом по лицею ведется служебное расследование», – говорится в опубликованном сообщенииза подписью и.о.директора Л.М. Пешковой.