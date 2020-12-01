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Сотрудник ФСО застрелился во время несения службы на территории Кремля
30 ноября во время несения службы сотрудник ФСО Михаил Захаров покончил с собой в Москве на территории Кремля. По факту проводится проверка. Среди версий о причинах суицида – депрессия из-за постоянных переработок
Сотрудник ФСО застрелился во время несения службы на территории Кремля
Фото: Yandex.Zen / Others
1 декабря 2020 г.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка». При этом опровергается информация о том, что он служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ, о чем ранее писал Baza.

Кроме того, собеседник ТАСС не подтвердил версию Baza о том, что до самоубийства мужчину довело начальство. «Нет, не связано с условиями службы», – сообщил он.

Тем не менее, как отмечают коллеги Михаила Захарова, практика переработок в последнее время участилась в ФСО из-за острой нехватки кадров. Часто сотрудникам приходится трудиться сверхурочно не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают на условиях анонимности сотрудники.

Раньше по совокупности, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили, и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их «дополнительные часы обнуляются».

В комментариях к инциденту Telegram-канал «Кремлевский мамковед» указывает, что «это не первый похожий инцидент со спецслужбой. В конце апреля 34-летний сотрудник ФСО умер от коронавируса из-за недостатка медицинской помощи. На плохое медобеспечение тогда жаловались и офицеры структуры, но должной реакции от руководства не последовало. Сообщают также об остром дефиците качественных кадров в ФСО (причина работы сверх нормы у сотрудников в обход ТК). Очевидно, ситуация обстоит гораздо хуже, чем представлено».

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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