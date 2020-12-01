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Профессионалы из России обучат IT-специальностям абитуриентов в Турции
Бесплатные онлайн-занятия пройдут 7-10 декабря по заказу Россотрудничества. Цель проекта - формирование образовательной цифровой среды для привлечения и сопровождения перспективных иностранных студентов для обучения в вузах РФ
Профессионалы из России обучат IT-специальностям абитуриентов в Турции
Профессионалы из России обучат IT-специальностям абитуриентов в Турции / Others
1 декабря 2020 г.

Ведущие специалисты российских и международных IT компаний проведут мастер-классы для школьников и студентов в Турции, сообщает Российский центр науки и культуры в Анкаре.

Как отмечается, целью обучения является работа с цифровой образовательной средой и оказание помощи в профессиональной ориентации абитуриентам, заинтересованным в обучении по IT-специальностям, востребованным в цифровой экономике, таким как 3D-моделирование, компьютерная и инженерная графика, графический дизайн, разработка виртуальной и дополненной реальности, мультимедийные технологии и другие.

Онлайн-занятия пройдут с 7 по 10 декабря по заказу Россотрудничества в рамках реализации проекта «Формирование образовательной цифровой среды для привлечения и сопровождения перспективных иностранных студентов для обучения в российских организациях высшего образования».

Участие в мероприятиях будет бесплатное.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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