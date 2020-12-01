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Власти Нижнего Новгорода проверят детдом, где готовились ко Дню матери
О планируемом празднике в нижегородском детдоме рассказала президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По ее словам, руководство учреждения заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери
Власти Нижнего Новгорода проверят детдом, где готовились ко Дню матери
Детский дом № 3 в Нижнем Новгороде. Фото: «Яндекс.Карты» / Others
1 декабря 2020 г.

В Нижнем Новгороде пройдет проверка поcле заявления общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери, сообщает РИА «Новости».

О планируемом празднике в нижегородском детдоме, как отмечает агентство, рассказала в «ВКонтакте» президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По ее словам, руководство учреждения заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери.

В своем посте Ефимова отметила, что во время подготовки концерта одного из воспитанников детского дома «увезли в психушку». В разговоре с телеканалом «Звезда» она сказала, что «наставники ребят» писали ей о нежелании детей участвовать в мероприятии: «Есть девочки, которым достаточно тяжело в силу определенных обстоятельств. Они отрепетируют, споют песни – идут плакать, и так неоднократно».

Публикация Ефимовой вызвала резонанс в обществе, после чего в областном Министерстве образования заявили, что начнут внутреннюю проверку.

«Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома», –отметили в ведомстве, добавив, что в комиссию войдут представители прокуратуры и аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.

В комментарии изданию «Такие дела» Ефимова, со своей стороны, высказала мнение, что с детьми в интернатах можно и нужно говорить о семье, но этим должны заниматься люди с психологическим образованием. По ее мнению, инцидент произошел из-за недостатка знаний сотрудников, которым необходимо дополнительное обучение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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