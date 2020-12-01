В Нижнем Новгороде пройдет проверка поcле заявления общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери, сообщает РИА «Новости».

О планируемом празднике в нижегородском детдоме, как отмечает агентство, рассказала в «ВКонтакте» президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По ее словам, руководство учреждения заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери.

В своем посте Ефимова отметила, что во время подготовки концерта одного из воспитанников детского дома «увезли в психушку». В разговоре с телеканалом «Звезда» она сказала, что «наставники ребят» писали ей о нежелании детей участвовать в мероприятии: «Есть девочки, которым достаточно тяжело в силу определенных обстоятельств. Они отрепетируют, споют песни – идут плакать, и так неоднократно».

Публикация Ефимовой вызвала резонанс в обществе, после чего в областном Министерстве образования заявили, что начнут внутреннюю проверку.

«Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома», –отметили в ведомстве, добавив, что в комиссию войдут представители прокуратуры и аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.

В комментарии изданию «Такие дела» Ефимова, со своей стороны, высказала мнение, что с детьми в интернатах можно и нужно говорить о семье, но этим должны заниматься люди с психологическим образованием. По ее мнению, инцидент произошел из-за недостатка знаний сотрудников, которым необходимо дополнительное обучение.