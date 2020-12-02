Прокуратура Орловской области пресекла продажу почтовых марок с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в газетных киосках города, сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что марки продавались в орловских киосках по 290 рублей за штуку. При этом на упаковке, как отмечает «Медуза», содержалось упоминание о том, что Гитлер – военный преступник, и предостережение о запрете пропаганды нацизма.

Проверка информации о продаже марок с изображением Адольфа Гитлера проводилась по информации орловских СМИ, в частности после выхода сюжета на ГТРК «Орел». В нем говорилось, что марки печатаются «не где-то за рубежом, а в Карелии», в общественно-патриотической организации «За Родину».

«Действительно, его портрет может вызвать негативную реакцию у граждан, но в данном случае это подлинный портрет той эпохи (не вновь напечатанный для пропаганды) и преподанный в правильном патриотическом ключе», – заявил руководитель организации Владислав Грин.

По его словам, портрет Гитлера, наоборот, «является закреплением героического контекста великой Победы над преступной фашистской Германией».

Прокуратура установила, что марки с изображением руководителя нацистской партии закупило ООО «Дон-Пресс» для реализации в киосках ООО «Орелроспечать». Производитель не называется. По итогам проверки следователи пришли к выводу, что продажа таких марок противоречит федеральному закону об увековечении Победы в Великой Отечественной войне, который запрещает демонстрацию нацистской символики.

«Вместе с тем, в соответствии с нормами федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается», – говорится в сообщении ведомства.

При этом, как отмечает издание, в ведомстве не уточнили, какая именно нацистская символика была обнаружена на марках - на крупных планах марок, показанных ГТРК «Орел», видно, что на одежде Гитлера нет каких-либо нацистских наград или знаков отличия.

Руководству «Орелроспечати», владеющей киосками, и компании, закупившей марки, были вынесены предостережения, а марки были оперативно изъяты из продажи.

Ранее группа депутатов внеслав Государственную думу законопроект о запрете публичной демонстрации изображений нацистских военных преступников. Если он будет принят, публичная демонстрация портретов лидеров Третьего Рейха – по аналогии с демонстрацией нацистской символики – будет приравниваться к экстремизму. Исключение составят случаи, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».