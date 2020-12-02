Американская газета ThеWashington Post опубликовала на своих страницах статью об успехах турецких отечественных беспилотных летательных аппаратов. Анкара изменила ход гражданской войны в Ливии и способствовала прекращению нападений режима Асада на неподконтрольные территории в Сирии, пишет одно из ведущих ежедневных изданий США.

Газета привлекает внимание к тому, что благодаря именно турецким боевым БПЛА была обеспечена доставка в Идлиб гуманитарной помощи и достигнут решительный успех в разрешении многолетнего карабахского конфликта.

В статье подчеркивается, что в результате применения боевых БПЛА президент Реджеп Тайип Эрдоган легко проигнорировал угрозы США ввести санкции, заявив, что Турция «стремится стать страной, которая ни в ком не нуждается».

«Зарубежные рейды Турции подорвали энтузиазм России в Ливии и Сирии. Эрдоган наводит страх на всех на Ближнем Востоке. Турецкий лидер непредсказуем и очень решителен», – приводит издание слова бывшего спецпредставителя США в Сирии и экс-посла в Анкаре Джеймса Джеффри.

Ранее беспилотники турецкого производства в числе важнейших факторов успеха Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе называла «Комсомольская правда». Военный обозреватель одной из крупнейших российских газет Виктор Баранец охарактеризовал турецкие боевые БПЛА как «оружие будущего». Он отметил, что с восхищением смотрит кадры поражения армянских объектов и техники турецкими беспилотниками.

За 15 лет реализации программы создания боевых дронов Турция вошла в число мировых производителей БПЛА.