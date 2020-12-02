Общее состояние самых богатых россиян с начала 2020 года несмотря на пандемию коронавируса выросло на 486 миллионов долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре. Об этом свидетельствуют данные РИА «Новости», основанные на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В настоящее время в рейтинг входят 22 российских предпринимателя, причем шестеро из них столкнулись с уменьшением благосостояния с начала года.

Больше других потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, занимающий седьмое место в рейтинге. Его состояние уменьшилось на 5,67 миллиарда долларов, составив 16,6 миллиарда.

Значительно сократилось и состояние замыкающего «десятку» Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре». С начала 2020 года он потерял 2,97 миллиарда долларов и сейчас владеет 15,2 миллиарда. Занимающий второе место совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял 1,53 миллиарда долларов, его нынешнее состояние оценивается в 23 миллиарда.

Лидер списка, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял 409 миллионов, его состояние составило порядка 27,6 миллиарда долларов. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин за месяц сместился со второго на третье место, однако с начала года его богатство выросло на 775 миллионов долларов — до 22,2 миллиарда. Четвертое место с 20,4 миллиарда долларов занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, разбогатевший на 457 миллионов.

На пятом месте оказался владелец «Металлинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов, капитал которого составил 19,4 миллиарда долларов. Шестое место сохранил за собой Роман Абрамович (Evraz) – его состояние достигло 17,1 миллиарда долларов. С начала года у Усманова прибавилось 2,79 миллиарда, у Абрамовича — 705 миллионов.

Восьмую строчку занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, его богатство выросло с начала года на 933 миллиона, достигнув 16,3 миллиарда долларов.

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние увеличилось на 896 миллионов, расположился на девятом месте с 15,7 миллиарда долларов.

Индекс рейтинга рассчитывался на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Первое место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (183 миллиардов долларов), на второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов). В конце ноября основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска сейчас оценивается в 120 миллиарда долларов, состояние Цукерберга — в 103 миллиарда.