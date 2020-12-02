«Мерседес» протащил по асфальту 9-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге водитель «Мерседеса» не заметил девятилетнюю девочку на самокате. Он протащил ее по асфальту около 20 метров. Ребенка госпитализировали. Ее состояние оценивается как среднетяжелое. СМИ сообщают, 37-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. #СанктПетербург #ребенокподколесами #Мерседес