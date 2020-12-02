ПОЛИТИКА
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«Мерседес» протащил по асфальту 9-летнюю девочку
В Санкт-Петербурге водитель «Мерседеса» не заметил девятилетнюю девочку на самокате. Он протащил ее по асфальту около 20 метров. Ребенка госпитализировали. Ее состояние оценивается как среднетяжелое. СМИ сообщают, 37-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. #СанктПетербург #ребенокподколесами #Мерседес
«Мерседес» протащил по асфальту 9-летнюю девочку / Others
2 декабря 2020 г.
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