Дети записали видеообращение об издевательствах директора интерната

Воспитанники интерната в Пензенской области записали видеообращение к уполномоченной по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. Они рассказали об избиениях и угрозах со стороны директора. Возглавлявший заведение для детей с задержкой психического развития Заур Иванов душил и бил подопечных. Губернатор его уже уволил, садистскими методами воспитания теперь занимаются компетентные органы.