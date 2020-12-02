ПОЛИТИКА
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Дети записали видеообращение об издевательствах директора интерната
Воспитанники интерната в Пензенской области записали видеообращение к уполномоченной по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. Они рассказали об избиениях и угрозах со стороны директора. Возглавлявший заведение для детей с задержкой психического развития Заур Иванов душил и бил подопечных. Губернатор его уже уволил, садистскими методами воспитания теперь занимаются компетентные органы.
Дети записали видеообращение об издевательствах директора интерната / Others
2 декабря 2020 г.
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