Обрыв зафиксирован на территории Коми – на берегу реки Печоры, в 60 км от Ижмы,сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.Авария произошла около 5 часов утра, интернет в НАО появился около 16:00.

Ремонтные бригады Ростелекома устранили повреждения и восстановили связь в течение 10 часов.

Перебои с Интернетом в регионе – нередкое явление. Аналогичный случай крупной аварии, в результате которой округ также целый день провел без Интернета, произошел 11 августа, сообщает ДП.

Губернатор Юрий Бездудный еще летом вел переговоры о резервном канале связи, который позволит не только бесперебойно обеспечить округ интернетом с хорошей скоростью, но и снизить стоимость услуг. Однако проект планируют реализовать только через год – в конце 2021 – начале 2022 года.

НАО входит в состав Архангельской области. Это самый малонаселенный субъект РФ (44 тысячи человек).