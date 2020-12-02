Знаменитая модель-мусульманка Халима Аден, которая стала первой девушкой, снявшейся в хиджабе для обложки журнала Vogue, покинула мировые подиумы. В своем Instagram-аккаунте она написала, что оставляет карьеру супермодели и больше не собирается «идти на компромисс» со своими религиозными убеждениями ради «токсичного хаоса, называемого модой».

Как пишет «Газета.Ру», во время карантинного режима, введенного на фоне пандемии, 23-летняя Аден поняла, что не может больше совмещать работу модели и вести образ жизни правоверной мусульманки. «Они могут позвонить мне завтра, но даже за 10 миллионов долларов я больше никогда не рискну скомпрометировать свой хиджаб», – сказала девушка, добавив, что в будущем не собирается принимать участие в модных показах.

По ее словам, во время карантина благодаря ее матери у нее открылись глаза. «Моя мама просила меня покончить с моделингом уже давно, – призналась Халима Аден. – Жаль, я была слишком упряма. Благодаря ковиду и паузе в работе в индустрии, я наконец поняла, куда я зашла на своем пути в хиджабе».

Халима также рассказала, что с самого начала ей нелегко было совмещать свои религиозные убеждения и работу в модельном мире. «Я стараюсь молиться пять раз в день, но получается не всегда, – поделилась она своим опытом в одном из интервью. – Одно из самых ярких моих воспоминаний – я бегаю с ковриком для намаза во время Нью-Йоркской недели моды и ищу место, где могу помолиться. Чаще всего такими местами были гримерка и съемочная площадка».

Кроме того, девушка осуждает саму себя за то, что соглашалась на требования стилистов, хотя они шли вразрез с канонами ислама. «Я могу винить только себя за то, что меня больше волновали представившиеся возможности, чем то, что на самом деле было на кону», – говорит бывшая модель.

По ее словам, стилисты часто не понимали, что делать с моделью в хиджабе и относились к ней без уважения к ее религии – украшали мусульманский головной убор кристаллами, заменяли его на обычный платок, что для практикующей мусульманки неприемлемо, а однажды – на съемках рекламной кампании бренда American Eagle – вместо хиджаба ей на голову надели джинсы.

Халима Аден родилась в лагере сомалийских беженцев в Кении и переехала с семьей в США в возрасте семи лет. За свою модельную карьеру она во многом была первой: первой девушкой в мусульманском головном уборе, ставшей победительницей конкурса красоты в США (в 2016-м она завоевала титул «Мисс Миннесота»), первой моделью, позировавшей в хиджабе и буркини для журнала Sports Illustrated, где в основном снимаются полуобнаженные модели, а также первой манекенщицей, выходившей с покрытой головой на Неделях моды в Милане и Нью-Йорке.