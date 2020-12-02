В Омской области продавали мясо свиней, которых местный фермер вместо комбикорма кормил помоями и объедками из детсадов, школ, а также ковидных больниц, пишет «Российская газета».

Службой Россхельхознадзора была проведена проверка в деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка,в результате которой у одного из животных был выявлена африканская чума.

Мясо отозвано с продажи. 330 свиней в трех населенных пунктах были уничтожены. В границах хозяйства, где обнаружена больная особь, запретили перемещать и перегруппировывать животных, отправлять их на убой и продавать мясо. Березянка, Давыдовка и Зеленовка закрыты на карантин до 24 декабря. К выезду транспорта тоже особые требования - машины выпускают из деревень лишь в экстренных случаях.

Наличие очага африканской чумы свиней в Омской области подтверждает и маркер на карте, опубликованной на сайте федерального Центра ветеринарии. На этой же карте можно увидеть, что еще два очага АЧС выявлены в Тюменской области неподалеку от границы с Омской областью.

В Минздраве Омской области, в свою очередь, заявили, что чума свиней не опасна для человека: «Пищевые и боенские отходы утилизируются по договору на вывоз отходов класса «А» подрядной организацией. Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация. Что касается какой-то связи между коронавирусом и африканской чумой свиней, то никаких данных о том, что эти вирусы могут трансформироваться один в другой, в научной литературе не зафиксировано. Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку».

На свиновода будет заведено административное дело о ненадлежащем содержании животных. Пострадавшим сельчанам по окончании карантина выплатят компенсацию.

В последний раз вспышка африканской чумы свиней в Омской области произошла 3 года назад. Очаги заболевания были зарегистрированы в 34 населенных пунктах 13 муниципальных районов и в Омске. Тогда были забиты 20,6 тысячи свиней, а режим чрезвычайно ситуации продлился несколько месяцев.

.