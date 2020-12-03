Российские топ-пропагандисты в центре расистского скандала

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян оказались в центре скандала за насмешки над Бараком Обамой. Британское издание The Times увидело признаки расизма в программе Кеосаяна, где белая актриса для того, чтобы изобразить экс-президента США, нанесла на лицо блэкфейс – черный грим. На Западе это признается расистской практикой. За телеведущего и кинорежиссера вступилась его супруга – главред государственного телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она упрекнула The Times в «неспособности понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах». #Россия #расизм #Кеосаян