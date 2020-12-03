ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Российские топ-пропагандисты в центре расистского скандала
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян оказались в центре скандала за насмешки над Бараком Обамой. Британское издание The Times увидело признаки расизма в программе Кеосаяна, где белая актриса для того, чтобы изобразить экс-президента США, нанесла на лицо блэкфейс – черный грим. На Западе это признается расистской практикой. За телеведущего и кинорежиссера вступилась его супруга – главред государственного телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она упрекнула The Times в «неспособности понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах». #Россия #расизм #Кеосаян
Российские топ-пропагандисты в центре расистского скандала / Others
3 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us