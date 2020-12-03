ПОЛИТИКА
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Страшные подробности дела срочника, застрелившего 8 человек в воинской части в Забайкалье
Cвидетели и потерпевшие рассказали об издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым со стороны сослуживцев. Подробности TRT на русском раскрыл адвокат обвиняемого Руслан Нагиев. В октябре 2019 года в воинской части поселка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых солдат и двух офицеров. Дело получило широкий резонанс в обществе. 23 ноября 2020 начался судебный процесс. #РусланНагиев #РамильШамсутдинов #дедовщина
Страшные подробности дела срочника, застрелившего 8 человек в воинской части в Забайкалье / Others
3 декабря 2020 г.
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