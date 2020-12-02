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Ильхам Алиев предлагает построить новый коридор из Армении в Нагорный Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил разработать маршрут нового коридора между Нагорным Карабахом и Арменией в обход города Лачин в кратчайшие сроки. Об этом он заявил 1 декабря в своем обращении к нации. Согласно договоренностям, закрепленным в трехстороннем заявлении о прекращении огня, подписанном 10 ноября Азербайджаном, Арменией и Россией, новый маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, должен быть разработан в течение трех лет. #Лачин #ИльхамАлиев #Лачинскийкоридор
Ильхам Алиев предлагает построить новый коридор из Армении в Нагорный Карабах / Others
2 декабря 2020 г.
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