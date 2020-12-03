НАТО считает Россию главной военной угрозой для безопасности Альянса, утверждается в опубликованном стратегическом докладе «НАТО-2030: Единство в новой эре», на который обращает внимание Znak.Сom.

В документе говорится, что российские власти продолжают совершать «агрессивные действия» во внешней политике, что «мешает выстраиванию с РФ конструктивного диалога».

По мнению Североатлантического альянса, Москва стремится к «гегемонии над бывшими советскими республиками» и подрывает их суверенитет. Речь идет, в частности, о Грузии и Украине. В НАТО утверждают, что с этими двумя странами организация будет сотрудничать более тесным образом, поскольку Черноморский регион имеет для нее стратегическое значение. Кроме того, НАТО планирует укреплять партнерство и с другими государствами, которые находятся под давлением РФ.

Авторы доклада также подчеркивают, что Россия регулярно ведет «устрашающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Из документа следует, что РФ продолжает наращивать военную мощь и ведет себя агрессивно в Черноморском и Балтийском регионах, в Средиземноморье и на территории Арктики, «создавая угрозы воздушному пространству и свободе судоходства».

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, которая сегодня отмечается возвращением системного соперничества, - отмечается в докладе с акцентом на агрессивную политику Москвы, подъем Китая и растущую роль прорывных технологий. - В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса».

При этом НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании с РФ, однако намерена вести этот диалог с «позиции силы и атлантического единства».

«НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы, - говорится в документе. - Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России».

Доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре» на саммите 1 декабря в режиме видеосвязи обсуждали главы министерств иностранных дел стран-членов Альянса. До заседания было заранее объявлено, что новый вызов для блока - политико-экономический подъем Китая. При этом отдельно отмечалось усиление присутствия РФ в Нагорном Карабахе и Беларуси.

Кроме того, в ходе своего вступления по итогам второго дня саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму и активном развертывании сил в регионе Черного моря. Также, по его словам, Москва продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины. В этой связи НАТО ответит усилением своего контингента на суше, море и в воздухе.