Бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, задержанного летом прошлого года, лишат элитной квартиры в Москве стоимостью полтора миллиарда рублей за долги, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в конце 2018 года бизнесмен продал пятиэтажную недвижимость в Зачатьевском переулке в районе «Золотой мили» (там представлены самые дорогие лоты), чья площадь составляет 493 кв.м. офшорной компании Kerley Capital, зарегистрированной на Виргинских островах.

По сведениям издания, банк ВТБ, которому Мазуров должен 1,5 миллиарда рублей, посчитал сделку фиктивной и потребовал признать передачу квартиры незаконной. Если сделку удастся оспорить, то деньги, полученные от продажи жилья, пойдут на погашение задолженности нефтяного магната перед банком.

Дмитрий Мазуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево в середине июле 2019 года. Его обвинили в хищении кредитных средств нескольких банков на общую сумму более трех миллиардов долларов (тогда 189,4 миллиарда рублей). Дело нефтяника стало одним из самых дорогих уголовных дел России. При этом сам бизнесмен в суде вину не признал и назвалзаведенное на него дело смешным.