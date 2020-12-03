Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri готовится к экспорту мобильных противодронных систем в Россию, сообщает Anadolu. Базирующаяся в Анталье компания сотрудничает с Вооруженными силами Турции и имеет выдаваемый Министерством обороны Сертификат безопасности объекта НАТО и национального уровня. За 8 месяцев она разработала мобильную систему противовоздушной обороны раннего предупреждения, направленную на предотвращение несанкционированных и угрожающих безопасности полетов дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Научный руководитель компании-производителя Бекир Ялчын отметил, что противодроны будут, в частности, использоваться для предотвращения террористических атак и трафика несанкционированных грузов (наркотиков, взрывчатки и других запрещенных веществ).

«Первый запрос поступил от компании из России, достигнуто соглашение, начато производство. Поставка, предположительно, состоится до конца года. С некоторыми компаниями из других стран мы находимся на стадии заключения контракта, а с некоторыми переговоры продолжаются. Мы можем сказать, что нашу оборонную промышленность ждут прекрасные времена», - отметил Ялчын. На первых порах, добавил он, будет экспортирована одна мобильная система, в дальнейшем объем поставок планируют увеличить.

Изобретение турецких инженеров привлекло внимание и других стран. Помимо России, систему заказали Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, Катар, ОАЭ, Афганистан и Пакистан. Последний планирует инвестировать в разработку около 14 миллионов долларов.