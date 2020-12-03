Двое человек погибли при пожаре в московском онкоцентре

В результате пожара в здании онкоцентра на улице Дурова в Москве погибли по меньшей мере 2 человека, 23 удалось спасти. Корпус, на территории которого произошло возгорание, был закрыт на реконструкцию. Оба погибших – рабочие, проводившие ремонт здания. Среди причин пожара – неосторожное обращение с огнем или курение в запрещенном месте. Следственный комитет проведет проверку. #Москва #онкоцентр #пожар